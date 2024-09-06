Πραγματικότητα το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο στις Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης από ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – INDIGITAL – AMCO

Με ενιαίο ηλεκτρονικό εισιτήριο θα κινούνται πλέον στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς οι Θεσσαλονικείς, καθώς ολοκληρώθηκε το σύνολο του σχεδιασμού και της παραμετροποίησης από την ανάδοχο κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – INDIGITAL – AMCO.

Ήδη προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η εγκατάσταση του εξοπλισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης και οι σχετικές δοκιμές, ενώ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκονται σε στενή συνεργασία οι εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να κερδηθεί το στοίχημα της ένταξης και του Μετρό στην πλατφόρμα του ενιαίου ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέχρι το ορόσημο της 30ης Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη.

Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής κομίστρου το οποίο περιλαμβάνει τόσο το ηλεκτρονικό εισιτήριο «ThessTicket» όσο και την κάρτα απεριορίστων διαδρομών «ThessCard» που έχει υλοποιήσει η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – INDIGITAL – AMCO, αναμένεται να φέρει μία νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της συμπρωτεύουσας, προωθώντας την τηλεματική και το συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό στις μαζικές μετακινήσεις.

Στα πλεονεκτήματα της χρήσης του νέου συστήματος, περιλαμβάνονται η δυνατότητα προμήθειας, φόρτισης/ επαναφόρτισης καρτών και έξυπνων εισιτηρίων από πολλαπλά δίκτυα, ολοκληρωμένη πλατφόρμα πληροφόρησης του επιβατικού κοινού για την άφιξη δρομολογίων, διαθέσιμα κόμιστρα, καθώς και οι διάφορες δράσεις που θα διοργανώνει ο Φορέας Λειτουργίας, η βελτίωση στην εκτέλεση των δρομολογίων και η ταχύτερη επιβίβαση των επιβατών με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Φορέα Λειτουργίας.

Τέλος, προβλέπεται μείωση στην εισιτηριοδιαφυγή και τη λαθρεπιβίβαση καθώς θα υπάρχουν οι πύλες ελέγχου στο μετρό.

Τα αυτόματα μηχανήματα συλλογής κομίστρου εντός των οχημάτων θα δέχονται μόνο ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζικών καρτών, ενώ στα υπόλοιπα σημεία πώλησης θα μπορούν να γίνονται επιπλέον και συναλλαγές με κέρματα και χαρτονομίσματα. Αυτόματοι πωλητές θα υπάρχουν διάσπαρτοι σε όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος και σε καίρια σημεία όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο και τερματικοί σταθμοί του μετρό.

Επίσης, ετοιμάζεται εφαρμογή και για κινητά τηλέφωνα για την περαιτέρω διευκόλυνση του επιβατικού κοινού ως προς την προμήθεια εισιτηρίου.



