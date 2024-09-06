Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τέσσερις μήνες έχουν στη διάθεσή τους οι κληρονόμοι για να αποποιηθούν την περιουσία που κληρονομούν. Το διάστημα για την έγκαιρη αποποίηση αυξάνεται στους 12 μήνες εφόσον:

-Ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία του κατοικία στο εξωτερικό ή

-Ο κληρονόμος έμαθε για την κληρονομιά όταν διέμενε στο εξωτερικό

Αυτά προκύπτουν από εγκύκλιο που απέστειλε στις Δ.Ο.Υ ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μετά από πληθώρα ερωτημάτων που έχουν απευθύνει οι ενδιαφερόμενοι προς τις φορολογικές αρχές.

Η προθεσμία για την αποποίηση ξεκινά από τη στιγμή που ο κληρονόμος μαθαίνει για την επαγωγή της κληρονομιάς (τον θάνατο δηλαδή του κληρονομούμενου) ή στην περίπτωση της διαθήκης από τη στιγμή της δημοσίευσης αυτής.

Αν η προθεσμία παρέλθει τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά έχει γίνει (σιωπηρά) αποδεκτή.



Εκτός από την απώλεια της προθεσμίας, η αποδοχή ή η αποποίηση της κληρονομιάς μπορεί ακόμη να είναι άκυρη στην περίπτωση:

-Που έχει γίνει πριν την επαγωγή

-Που υπάρχει πλάνη ως προς την κληρονομιά

-Αν έχει γίνει υπό αίρεση ή προθεσμία ή αφορά μέρος της κληρονομιάς

Όπως ορίζεται σαφώς στην εγκύκλιο, ο κληρονόμος δεν αρκεί να πληροφορηθεί μόνο τον θάνατο του κληρονομούμενου αλλά

και εκείνα τα περιστατικά αποτέλεσαν τους αναγκαίους νομικούς όρους για την κλήση του κληρονόμου στην κληρονομία του αποβιώσαντος (π.χ. η ανυπαρξία διαθήκης και η πλησιέστερη άλλων προσώπων συγγενική σχέση του με τον κληρονομούμενο). Στην ουσία γνώση του λόγου της επαγωγής υπάρχει όταν ο κληρονόμος γνωρίζει ότι καλείται στην κληρονομία από τη διαθήκη του αποβιώσαντος ή από τον νόμο (π.χ. ως εξ αδιαθέτου ή ως νόμιμος μεριδούχος).

Η αποποίηση γίνεται με δήλωση στο ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία του ή, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του, ή, αν δεν είχε ούτε διαμονή, στο ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους



Αν ο κληρονόμος αποποιηθεί την κληρονομιά, αυτή επάγεται σε εκείνον που θα καθίστατο κληρονόμος, αν το πρόσωπο που αποποιήθηκε δεν ζούσε κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Σε αυτήν την περίπτωση η προθεσμία αρχίζει από τη γνώση της αποποίησης του «προπορευόμενου» κληρονόμου και την εξαιτίας αυτής κλήση του επόμενου.

