Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τους δασμούς για όλες τις χώρες εκτός από την Κίνα, πρόκειται για ανταμοιβή των χωρών που επέλεξαν να μην αντιδράσουν εν μέσω της εμπορικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η παύση θα επιτρέψει τον χρόνο για τη διαπραγμάτευση νέων εμπορικών συμφωνιών.

«Χρειάστηκε μεγάλο θάρρος, μεγάλο θάρρος από μέρους του να παραμείνει σταθερός μέχρι αυτή τη στιγμή,» είπε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την παύση των νέων αμοιβαίων δασμών για 90 ημέρες.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι ο συντελεστής για τις χώρες που θέλουν να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ θα μειωθεί στο 10%, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά και του Μεξικού.

«Κάθε χώρα στον κόσμο που θέλει να έρθει και να διαπραγματευτεί, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε,» είπε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αναμένει από τις χώρες να προσέλθουν στον πρόεδρο με την καλύτερη συμφωνία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι η παύση δεν οφείλεται στις αντιδράσεις των αγορών, αλλά αποτελεί τακτική κίνηση ώστε να δοθεί χρόνος για νέες εμπορικές συζητήσεις. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι αγορές παρερμήνευσαν το σχέδιο των δασμών, το οποίο – όπως είπε – αφορούσε εξαρχής τη θέσπιση δασμών στο μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο.

