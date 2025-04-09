Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα έγινε Ευρώπη στον τρόπο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων - Νίκη απέναντι στο βαθύ κράτος

Ανάρτηση στο facebook με την οποία αναφέρεται στις φορολογικές δηλώσεις έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η φορολογική διοίκηση βελτιώνεται συνεχώς. Οπως επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης:

Με τη μεταρρύθμιση που υιοθετήθηκε από το περασμένο φθινόπωρο, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Οι φορείς, κρατικοί και μη, δίνουν έγκαιρα όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά για τις δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις θα γίνονται σταθερά και κάθε χρόνο την ίδια χρονική περίοδο. Και όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις τους νωρίτερα θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση φόρου. Ήδη τις πρώτες 23 ημέρες, έχουν υποβληθεί 1,1 εκατ. φορολογικές δηλώσεις. Είναι αύξηση 150% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2024! Και σχεδόν 400% σε σχέση με το 2023.

Πρόκειται δίχως αμφιβολία για μια αλλαγή παραδείγματος από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου. Όχι μόνο διότι η διαδικασία κυλά ομαλά και με ταχύτητα. Αλλά και διότι όσοι υποβάλλουν γρηγορότερα τις δηλώσεις τους θα έχουν και μεγαλύτερη έκπτωση φόρου. Κι ακόμα πιο πολύ, διότι κερδίσαμε μια μάχη με το βαθύ κράτος, υποχρεώνοντας το Δημόσιο να κάνει το αυτονόητο! Πιο συγκεκριμένα, προβλέφθηκαν βαριές “καμπάνες” για όσους από τους φορείς καθυστερούσαν να στείλουν τα αναγκαία πιστοποιητικά για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Προσέξτε, όχι σε επίπεδο οργανισμών, αλλά σε επίπεδο φυσικών προσώπων. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κάνουν εγκαίρως τη δουλειά τους.

Νιώθω περήφανος που εισηγήθηκα αυτή τη μεταρρύθμιση κοινής λογικής. Η φορολογική διοίκηση βελτιώνεται συνεχώς. Σταματά πλέον μόνο να ζητά από τους φορολογούμενος, αλλά φροντίζει και η ίδια να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις της και να επιβραβεύει τους συνεπείς!

