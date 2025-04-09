Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσει» για 90 ημέρες, με άμεση ισχύ, την επιβολή των «αμοιβαίων» δασμών στις χώρες που προσέγγισαν τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών και δεν προχώρησαν σε αντίποινα, και αντ' αυτών να ισχύσει το ίδιο διάστημα ένας οριζόντιος δασμός 10%, ενώ την ίδια στιγμή αύξησε τους δασμούς προς την Κίνα στο 125%, έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από τους επενδυτές και εκτόξευσε τους δείκτες της Wall Street.

Η αμερικανική αγορά ξεκίνησε τη συνεδρίαση ανοδικά αλλά επιφυλακτικά, ωστόσο μετά την απόφαση Τραμπ επιδόθηκε σε ένα εκπληκτικό σπριντ, με τους δείκτες να καταγράφουν την καλύτερη επίδοσή τους εδώ και αρκετά χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άλμα σχεδόν 3.000 μονάδων (2.962,86 μονάδων για την ακρίβεια ή 7,87% και έκλεισε στις 40.608,45 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Μάρτιο του 2020.

Ο ευρύτερος S&P 500 εκτοξεύθηκε 9,35% υψηλότερα και τερμάτισε στις 5.448,50 μονάδες, επιτυγχάνοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από το 2008 και την τρίτη καλύτερη επίδοσή του μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ακόμα πιο θεαματικό ήταν το ράλι του τεχνοβαρούς Nasdaq, ο οποίος με ένα εκπληκτικό +12,16% έκλεισε στις 17.124,97 μονάδες, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ημερήσιο άλμα του από τον Ιανουάριο του 2001 και τη δεύτερη καλύτερη στην ιστορία του.

Ισχυρά κέρδη της τάξης του 8,5% κατέγραψε επίσης ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000.

Ο όγκος συναλλαγών κυμάνθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ξεκινούν πριν από 18 χρόνια, καθώς άλλαξαν χέρια περίπου 30 δισεκατομμύρια μετοχές.

Έντονη ανάκαμψη σημείωσαν και πολλά «βαριά» χαρτιά της αμερικανικής αγοράς, που είχαν υποστεί ισχυρές πιέσεις λόγω του εμπορικού πολέμου τις τελευταίες ημέρες. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η Apple έκλεισε με άλμα άνω του 15%, η μετοχή της Nvidia κατέγραψε κέρδη σχεδόν 19%, ο τίτλος της Walmart σημείωσε ράλι σχεδόν 10%, ενώ ο τίτλος της Tesla εκτινάχθηκε κατά 22%.

Σημειώνεται ότι τη στιγμή που ανακοίνωνε ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφασή του για το «πάγωμα» των δασμών, η Goldman Sachs δημοσίευσε την αναθεωρημένη έκθεσή της για τις πιθανότητες ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, που ανέβαζε στο 65% από 45% προηγουμένως, με την επενδυτική τράπεζα να ανακαλεί λίγα λεπτά αργότερα την πρόβλεψή της.

Ράλι και στο πετρέλαιο

Ισχυρό rebound σημείωσε και το πετρέλαιο, που επέστρεψε εκ νέου πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, παράδοσης Ιουνίου, έσβησε τις απώλειες της τάξης του 5% που κατέγραφε νωρίς σήμερα και έκλεισε με κέρδη 2,66 δολαρίων ή 4,23% στα 65,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό, τύπου West Texas Intermediate, παράδοσης Μαΐου, σημείωσε άλμα 2,77 δολαρίων ή 4,65% στα 62,35 δολάρια το βαρέλι, ανακάμπτοντας από το χαμηλό ημέρας των 55,12 δολαρίων.

Άλμα άνω του 7% για το bitcoin

Η αλλαγή στρατηγικής του Τραμπ στον εμπορικό πόλεμο προκάλεσε ράλι και στα κρυπτονομίσματα, με το bitcoin να σημειώνει άλμα άνω του 7% στα 82.305,55 δολάρια, σύμφωνα με την Coin Metrics, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή ανάκαμψη από το χαμηλό ημέρας των 74.567,02 δολαρίων.

Ισχυρά κέρδη άνω του 12% κατέγραψαν επίσης το Ether και το XRP, ενώ 14% εκτινάχθηκε το Solana.

Νέο κλείσιμο στο «βαθύ κόκκινο» για την Ευρώπη

Εντελώς διαφορετική η εικόνα των χρηματιστηρίων στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθώς οι αγορές της Ευρώπης είχαν κλείσει πριν το ράλι που προκάλεσε η ανακοίνωση του Τραμπ, ολοκληρώνοντας μία ακόμα συνεδρίαση στο «βαθύ κόκκινο», αν και μετά την έγκριση των πρώτων αντιποίνων της Ευρωζώνης στους δασμούς των ΗΠΑ το μεσημέρι, περιόρισαν σε έναν βαθμό τις απώλειές τους.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε «βουτιά» 3,50%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει άνω του 4%. Πτώση 3,31% κατέγραψε και ο Euro Stoxx 50, με τα «βαριά χαρτιά» της Ευρωζώνης.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν και τα επιμέρους χρηματιστήρια, τα οποία όμως έκλεισαν μακριά από τα χαμηλά ημέρας.

Ειδικότερα, ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 2,96%, ο CAC 40 στο Παρίσι έχασε 3,34%, στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχώρησε κατά 2,75%, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 έκλεισε 2,01% χαμηλότερα. Με πτώση 2,92% τερμάτισε τις συναλλαγές ο δείκτης FTSE 100 στο Λονδίνο.

Μεικτή εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα χρηματιστήρια της Ασίας - Ειρηνικού, με εξαίρεση τους δείκτες στην Κίνα, οι οποίοι έκλεισαν με μικρά κέρδη μετά τα νέα «αντίποινα» του Πεκίνου στην αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα στο 104% από τον Τραμπ.

Ειδικότερα, στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε με άνοδο 0,99%, ενώ ο δείκτης Shenzhen Component τερμάτισε τις συναλλαγές με κέρδη 1,22%. Επίσης, στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε 0,68%, με τον δείκτη τεχνολογίας Hang Seng Tech να κερδίζει 2,64%.

Αντίθετα, ο δείκτης Nikkei225 στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση στο 3,93%, και ο ευρύτερος Topix με απώλειες 3,4%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 1,74% και εισήλθε σε bear market, καθώς έχει υποχωρήσει 20% και πλέον από το υψηλό του Ιουλίου, ενώ ο δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημειώνει απώλειες 2,29%.

Απώλειες 1,8% κατέγραψε και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία.

Σε νέα χαμηλά το κινεζικό γουάν

Την ίδια ώρα, το κινεζικό γουάν έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περισσότερα από 17 χρόνια την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, το γουάν ολοκλήρωσε την εγχώρια διαπραγμάτευσή του στα 7,3498 ανά δολάριο, καταγράφοντας το πιο αδύναμο κλείσιμο από τον Δεκέμβριο του 2007.

Το υπεράκτιο γιουάν αντιστάθμισε τις απώλειες και σκαρφάλωσε περίπου 0,7% στα 7,3769 γιουάν ανά δολάριο στις ασιατικές συναλλαγές, αφού υποχώρησε περισσότερο από 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση και έφτασε στο χαμηλό ρεκόρ των 7,4288 κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: skai.gr

