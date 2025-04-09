Aκτοπλοϊκά εισιτήρια: Μείωση 50% στα λιμενικά τέλη έως το 2026 ανακοίνωσε ο Κικίλιας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών από 1η Μαΐου και με ισχύ ενός έτους, ανακοίνωσε στην Ολομέλεια, ο Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αύξησης των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Παρουσιάζοντας τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για μία «πρόσθετη δυνατότητα συγκράτησης της τιμολογιακής πολιτικής των ακτοπλοϊκών εταιρειών μέσα σε μία περίοδο δυσχερών οικονομικών συνθηκών για όλους», επισημαίνοντας πως στην κυβέρνηση υπάρχει διαρκής και συστηματική διάθεση προς αυτή την κατεύθυνση.

Μάλιστα τόνισε πως «ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την ανάλογη μείωση του λιμενικού τέλους, με τους φορείς διαχείρισης λιμένων (ΟΛΠ και ΟΛΘ) οι οποίοι και με τη σειρά τους συμπράττουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης».

Ο υπουργός υποστήριξε πως με το μέτρο αυτό, προβλέπεται μείωση του λιμενικού τέλους «το οποίο κατά βάση εισπράττεται ανά ακτοπλοϊκό εισιτήριο», προσθέτοντας πως «το ποσό της μείωσης αντισταθμίζεται για τους φορείς διαχείρισης λιμένων από την ενίσχυση μέσω του Πράσινου Ταμείου για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων».

Αναφερόμενος στο κόστος του συγκεκριμένου μέτρου, τόνισε πως υπολογίζεται «πολύ πάνω από τα 30 εκατ. ευρώ», ωστόσο επισήμανε πως δεν θέλει να πει αυθαίρετα ένα συγκεκριμένο νούμερο.

Από τη μείωση 50% στα λιμενικά τέλη, εξαιρείται ο τομέας της κρουαζιέρας. Το μέτρο εντάσσεται στην ευρύτερη επιδίωξη για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των λιμένων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Βουλή, ο υπουργός Ναυτιλίας, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στήριξης των πολιτών, της μέσης ελληνικής οικογένειας και σε αυτό το πλαίσιο κατατέθηκε τροπολογία που προβλέπει μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, κίνηση που αναμένεται να συγκρατήσει τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων».

«Η κοινοτική νομοθεσία από 1/5/2025 επιβάλλει, δυστυχώς, στην ακτοπλοΐα όλης της Ευρώπης ειδικά τέλη και πρόσθετα κόστη σε ό,τι έχει να κάνει με τη στροφή στο πράσινο καύσιμο. Δημιουργείται έτσι στον κλάδο της ακτοπλοΐας μια επιβάρυνση αναφορικά με τα κόστη. Με αυτή την τροπολογία η Κυβέρνηση περιορίζει για έναν χρόνο τα λιμενικά τέλη κατά 50% (εκτός κρουαζιέρας) προς όφελος των επιβατών διότι παρέχει μία πρόσθετη δυνατότητα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες να συγκρατήσουν τιμολογιακή τους πολιτική σε μια περίοδο δυσχερών οικονομικών συνθηκών», εξήγησε ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «η εξίσωση, προκειμένου να βρεθεί νομικά ένας τρόπος στήριξης των συμπατριωτών και των συμπολιτών μας δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση» και δεν θα λυνόταν χωρίς την εξαιρετική συνεργασία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που έχει και την ευθύνη του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου, τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, καθώς και τους αρμόδιους υφυπουργούς Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά και ΥΠΕΝ, Νίκο Τσάφο, τους οποίους και ευχαρίστησε

Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιστάθμιση της μείωσης των λιμενικών τελών, τόνισε ότι αυτή θα επιτευχθεί με ισόποση ενίσχυση που θα δοθεί μέσω του Πράσινου Ταμείου, για την υλοποίηση πράσινων και περιβαλλοντικών δράσεων με παράλληλο στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση των λιμένων.

