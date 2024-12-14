Μπαράζ πληρωμών σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προγραμματίζεται για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, νέα αύξηση της τάξης του 2,4% θα λάβουν περίπου δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, που αναμένεται να πληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ετήσια αύξηση των συντάξεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς ισούται με το ημιάθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Όπως έχει προαναγγείλει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η καταβολή των προσαυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου θα ολοκληρωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά 7,75% το 2023 και κατά 3% το 2024, με αποτέλεσμα η σωρευτική αύξηση, κατά την τελευταία τριετία, να αγγίζει το 14%.

Παράλληλα, έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε περίπου 700.000 συνταξιούχους, με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, εντός του Δεκεμβρίου. Όσοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ, δικαιούνται ενίσχυση 200 ευρώ, για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 700 ευρώ έως 1.100 ευρώ η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ, ενώ η ενίσχυση φτάνει στο ποσό των 100 ευρώ για όσους λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων πάνω από 1.100 ευρώ και έως 1.600 ευρώ.

Σύμφωνα με την κα Κεραμέως, η καταβολή του επιδόματος προσωπικής διαφοράς έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Ωφελημένοι βγαίνουν επίσης οι συνταξιούχοι, μετά την ψήφιση της διάταξης, με την οποία διορθώνεται η στρέβλωση που παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό συντάξεων που υπόκεινται στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Υπενθυμίζεται ότι, με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, υπήρχαν συντάξεις που, μετά την ετήσια αύξηση των συντάξεων, μετέπιπταν σε κατηγορία ανώτερου ορίου, με συνέπεια ο δικαιούχος να λαμβάνει τελικά μικρότερο ποσό από αυτό που λάμβανε προηγουμένως.

Όμως, αυτό που ισχύει πλέον είναι ότι, όσο θα αυξάνεται η σύνταξη κατ' έτος, αντίστοιχα θα αυξάνεται και το «κατώφλι» κάθε κατηγορίας της ΕΑΣ, με στόχο την προστασία του εισοδήματος του συνταξιούχου.

Παράλληλα, μέσα στον Δεκέμβριο, θα καταβληθούν τα τακτικά επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Επιπλέον, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 200 ευρώ, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως στους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους δικαιούχους του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, στους δικαιούχους του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, στους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος, το οποίο χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, στους δικαιούχους επιδόματος ΑμεΑ του ΟΠΕΚΑ και στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν μία επιπλέον δόση από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ προβλέπεται η παροχή επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Με δεδομένο ότι η 21η Δεκεμβρίου εφέτος πέφτει Σάββατο, οι εργοδότες οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταβολή του έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024.

Με βάση τον νόμο, όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έχουν το δικαίωμα να λάβουν από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όφελος θα δουν και οι εργαζόμενοι με τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα εφαρμοστεί στις αρχές του νέου έτους. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, προβλέπεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών προς τον ΕΟΠΥΥ κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα επιμεριστεί κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στους εργαζόμενους και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στους εργοδότες.

Από το 2019, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες και, μέχρι το 2027, η συνολική μείωση θα είναι της τάξης των 5,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, με τη νέα ελάφρυνση των εισφορών, ωφελούνται τόσο οι εργοδότες, μέσω της περαιτέρω μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, όσο και οι εργαζόμενοι, μέσω της αύξησης των αποδοχών τους.

