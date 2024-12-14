Διπλό θετικό μήνυμα στις αγορές στέλνει η Ελλάδα με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους και την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού

Διπλό θετικό μήνυμα στις αγορές στέλνει η Ελλάδα με την πρόωρη αποπληρωμή της τριπλής δόσης ύψους 7,93 δισ ευρώ μνημονιακού χρέους και την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 που προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και περαιτέρω μείωση του χρέους.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, ασθενικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, όπου η Γαλλία και η Γερμανία βρίσκονται αντιμέτωπες και σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα, η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα στις αγορές ότι μπορεί να αποπληρώνει με ταχείς ρυθμούς παλαιά χρέη της και να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε συνθήκες πολιτικής σταθερότητας που εξασφαλίζουν τη συνέχιση των υψηλών επιδόσεων και τα επόμενα χρόνια. Το επιστέγασμα των συνθηκών αυτών, όπως σημειώνουν οικονομικοί παράγοντες, ήταν η πρώτη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης SCOPE την περασμένη εβδομάδα που άνοιξε το δρόμο για νέες αναβαθμίσεις εντός του 2025 και από άλλους οίκους αξιολόγησης.

Η πρόωρη αποπληρωμή της τριπλής δόσης ύψους 7,93 δισ ευρώ από το δάνειο των 52,3 δισ ευρώ που είχε λάβει η Ελλάδα από τις χώρες της Ευρωζώνης καθώς και η επόμενη ύψους 5,3 δισ ευρώ που αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, θα έχουν ως αποτέλεσμα στο τέλος του επόμενου έτους να έχουν αποπληρωθεί πρόωρα 28,3 δισ ευρώ από το σύνολο του δανείου εκείνου το οποίο λήγει κανονικά το 2041. Ο στόχος είναι το σύνολο των δανείων αυτών να αποπληρωθεί πολύ νωρίτερα και η Ελλάδα να απαλλαγεί από το βάρος της εξυπηρέτησής του, κερδίζοντας μία δεκαετία ετήσιων υποχρεώσεων.

Ο κρατικός προϋπολογισμός που ψηφίζεται στη Βουλή το βράδυ της Κυριακής προβλέπει ανάπτυξη 2,3% για το 2025 που είναι υπερδιπλάσιος του ρυθμού ανάπτυξης που εκτιμάται για την Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4% το επόμενο έτος τροφοδοτούμενο από την ανάπτυξη και τα αυξημένα έσοδα που αποδίδει η πολιτική περιστολής της φοροδιαφυγής. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ στο 147,5% του ΑΕΠ έναντι 154% του ΑΕΠ το 2024.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 με βάση τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού τα δημόσια έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στα 66,7 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 3,75 δισ ευρώ έναντι του αρχικού στόχου. Πρόκειται για υπέρβαση που προήλθε από τη μείωση της φοροδιαφυγής κατά 1,8 δισ ευρώ καθώς και από τα επιπλέον έσοδα που έφερε η ανάπτυξη της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι για το 2025 προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 8,4% συγκριτικά με φέτος έναντι ετήσιας αύξησης 6,7% που σημειώθηκε το 2024 συγκριτικά με πέρυσι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η δυναμική των εσόδων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και το 2025 συμβάλλοντας στην επίτευξη υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος το οποίο επιτρέπει αφενός την συνέχιση της πολιτικής πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους και αφετέρου δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω παρεμβάσεις στήριξης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων αλλά και για μειώσεις στη φορολογία με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.

