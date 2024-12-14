Επιτόκια ΕΚΤ: Πώς μειώνονται οι δόσεις, αλλά αυξάνονται τα υπόλοιπα δανείων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Η τέταρτη κατά σειρά μείωση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία προσγειώθηκαν πλέον στο 3%, είναι γεγονός. Μια εξέλιξη που οπωσδήποτε ανακουφίζει τα νοικοκυριά με δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, καθώς οι δόσεις τους «ψαλιδίζονται», όμως η «ζημιά» έχει ήδη γίνει. Το «ράλι» των επιτοκίων που ξεκίνησε τον Ιούλιο του ‘22 ανάγκασε τους δανειολήπτες να πληρώνουν μόνον τόκους την τελευταία διετία με το κεφάλαιο που χρωστούν στην τράπεζα να παραμένει ίδιο ή και… μεγαλύτερο.

Αν και τα στεγαστικά δάνεια στη χώρα μας από τον Μάρτιο του ‘23 «πάγωσαν» και μετατράπηκαν σε «σταθερά» όσον αφορά στο ύψος της δόσης τους, στην πραγματικότητα οι αναπροσαρμογές προς τα πάνω των επιτοκίων «φορτώνονταν» κανονικά στο δάνειο, με αποτέλεσμα στις περισσότερες των περιπτώσεων το υπόλοιπο δανείου να έχει αυξηθεί.

Στον «κουβά» των ευρω-επιτοκίων δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Χωρίς υπερβολή λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς πως όσοι έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο βιώνουν μια «μαύρη» διετία από τον Ιούλιο του ’22: Για να καλύψουν τις αλλεπάλληλες αναπροσαρμογές του βασικού επιτοκίου του ευρώ –όσοι κατάφεραν να παραμείνουν συνεπείς όλο αυτό το διάστημα- χρειάστηκε να ρίξουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον «κουβά», καθώς μετά από 29 μήνες βρέθηκαν να χρωστούν … περισσότερα.

Κάτι που είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ακόμη και σε δάνεια συνδεδεμένα με τα ευρωεπιτόκια τα οποία είχαν ρυθμιστεί νωρίτερα σε «σταθερές» δόσεις.

Χαρακτηριστικό, είναι το παράδειγμα ενός στεγαστικού δανείου ύψους 250.000 ευρώ, το οποίο είχε ληφθεί το 2007 με επιτόκιο συνδεδεμένο με εκείνο της ΕΚΤ και περιθώριο κέρδους της Τράπεζας μόλις 0,80%.

Ο δανειολήπτης την περίοδο αυξήσεων των επιτοκίων από τον Ζαν Κλοντ Τρισέ αναγκάστηκε να το ρυθμίσει και να περιορίσει την δόση.

Έτσι, σε συνεργασία με την τράπεζά του μετέτρεψε την δόση σε «σταθερή» με συμφωνία αναπροσαρμογής της ανά 3ετία και με το επιτόκιο να παραμένει κυμαινόμενο.

Το υπόλοιπο του δανείου, με τον κάτοχό του να είναι συνεπής στην εξόφληση των δόσεων, διαμορφωνόταν τον Ιούνιο του 2022 στο ποσό των 187.393 ευρώ.

Ο δανειολήπτης εκείνη την περίοδο είχε καταφέρει να πληρώνει μία δόση που κατά το ήμισυ κάλυπτε τον τόκο, με το υπόλοιπο ποσό να «ροκανίζει» το κεφάλαιο.

Πώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα δανείων για τους συνεπείς

Τότε ήταν που άρχισαν οι αυξήσεις των επιτοκίων από την Κριστίν Λαγκάρντ. Η δόση, την οποία κατέβαλλε ο εν λόγω δανειολήπτης και που διαμορφωνόταν στα 513 ευρώ, από τον Δεκέμβριο του 2022 και μετά πήγαινε ολόκληρη για να καλύψει τον αυξημένο τόκο.

Έτσι, για σχεδόν 24 μήνες πληρώνει μόνον τόκους: Συγκεκριμένα, έχει καταβάλλει 12.312 ευρώ, χρήματα που δόθηκαν για να καλυφθούν τα… «σπασμένα» της ΕΚΤ. Αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετά.

Επειδή το ποσό της δόσης δεν επαρκούσε για να καλύψει όλες τις αυξήσεις που προέκυψαν από τις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας, ότι «περίσσευε» πήγαινε και πάλι στο κεφάλαιο. Είναι ενδεικτικό, ότι το υπόλοιπο του δανείου του από 187.393 ευρώ τον Ιούνιο του ’22 αυξήθηκε στα 188.389 ως το α΄ τρίμηνο του ’24 παρά το ότι όλο αυτό το διάστημα κατέβαλλε κανονικά και χωρίς καθυστέρηση τις δόσεις του.

Έτσι, αν και πλήρωνε κανονικά τις δόσεις του, το κεφάλαιο που χρωστά στην Τράπεζα «φούσκωσε» σχεδόν 1.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, όσο δεν μειώνονται με… ραγδαίους ρυθμούς τα ευρω-επιτόκια, οι δανειολήπτες θα συνεχίζουν να πληρώνουν τόκους και το ανεξόφλητο κεφάλαιο θα μένει στα ίδια.

