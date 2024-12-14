Κώστας Πηλαδάκης: Η γνωριμία με τον Μπράνσον, ο Αντώνης Ρέμος, το καζίνο στη Ζάμπια και η δέσμευση της περιουσίας

Αντιμέτωπος ίσως με τη μεγαλύτερη πρόκληση της πολυκύμαντης και πολυσχιδούς επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής, τη δέσμευση της περιουσίας του, βρίσκεται ο Κώστας Πηλαδάκης, ο άνθρωπος που πολλοί χαρακτηρίζουν ως… «survivor» (ίσως ο προσδιορισμός ταιριάζει και επειδή έχει σχέση με την ηθοποιό-μοντέλο Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου που έπαιξε στο παιχνίδι). Για κάποιους άλλους, πάλι, είναι «ο άνθρωπος που ξεκίνησε από το μηδέν και δεν του χαρίστηκε τίποτα». Το σίγουρο είναι ότι η επιχειρηματική διαδρομή του Κώστα Πηλαδάκη έχει πολλά σκαμπανεβάσματα αλλά και πολλούς σταθμούς: από βίντεοκλαμπ, αεροπορική εταιρεία, δισκάδικα, ακίνητα, καζίνο μέχρι και τη στρογγυλή θεά...

Από το βιντεοκλάμπ στους αιθέρες

Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, και σε ηλικία μόλις 20 ετών ξεκίνησε επιχείρηση με βιντεοκασέτες, αντιλαμβανόμενος ότι τα βίντεο κλαμπ θα ανέβουν στο «ζενίθ». Λέγεται μάλιστα, ότι είχε αναλάβει ο ίδιος τη διανομή των βιντεοκασετών με ένα σκουτεράκι στη Φιλοθέη. Το συνοικιακό βίντεο κλαμπ, το οποίο κάνει χρυσές δουλειές, όμως, δεν είναι αυτό που έχει ονειρευτεί.

Ετσι, στις αρχές της δεκαετίας του 90' κάνει την είσοδό του στον τομέα των αερομεταφορών, συμμετέχοντας στην ίδρυση της G.S.A., (εκπροσωπούσε εταιρείες όπως η American Airlines, η Luxair, η China Airlines και η Air Afrique στην Ελλάδα). Μεταξύ τους και η νεοσύστατη εταιρεία Virgin Atlantic του γνωστού Σερ Richard Branson. Το 1992 ο Πηλαδάκης μαζί με έναν ακόμη συνέταιρο προχωρούν στο επόμενο... αεροπορικό βήμα. Ιδρύουν την αεροπορική South East European Airlines. Τα πρώτα δρομολόγια της εταιρείας ήταν στο εσωτερικό της χώρας, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησαν και ναυλωμένες πτήσεις προς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Ηταν το Νοέμβριο του 1992 όταν έπεσαν οι υπογραφές με τη βρετανική Virgin Atlantic για το δρομολόγιο Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα. Η South East European Airlines έφτασε να απασχολεί 350 άτομα. Δυστυχώς, όμως, δεν είχε την πορεία που ονειρευόταν ο Πηλαδάκης. Σε μόλις τρία χρόνια λειτουργίας τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν είναι ανυπέρβλητα και τα Χριστούγεννα του 1993 μπαίνει λουκέτο με τον 27χρονο τότε Πηλαδάκη να βρίσκεται αντιμέτωπος με χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων.

...κι από τους αιθέρες στους δίσκους και στα CDs

1996. Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από το λουκέτο της αεροπορικής και ο Πηλαδάκης ξεκινάει το επόμενο εγχείρημα. Παίρνει το πράσινο φως από τον Σερ Richard Branson, ο οποίος εκείνο τον καιρό ανέπτυσσε τα μουσικά πολυκαταστήματα Virgin Megastores και ετοιμάζει την επέκταση του βρετανικού σήματος στην Ελλάδα. Μέσω της εταιρείας Vivere Entertainment, στην οποία η τότε Marfin αποκτά ποσοστό 15%, ανοίγει το πρώτο δισκοπωλείο Virgin Megastores στη Σταδίου. Η εμπειρία από το βιντεοκλάμπ και η συμβολή της τεχνογνωσίας του Branson, κάνουν αυτό το πρώτο κατάστημα σημείο αναφοράς. Ανοίγουν ακόμη 13 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και το 2002 η εταιρεία περνάει το κατώφλι του Χρηματιστηρίου της Αθήνας μέσω συγχώνευσης με τη Μεταλλοπλαστική Αγρινίου.

Η μουσική βιομηχανία όμως, αρχίζει να αρχίζει να δέχεται τα πρώτα χτυπήματα. Μέσα σε πέντε χρόνια οι πωλήσεις μουσικών δίσκων μειώνονται στο μισό και τα δισκοπωλεία αρχίζουν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δίσκοι και CDs αρχίζουν να μπαίνουν στα αζήτητα καθώς ο κόσμος βρίσκει τη λύση στα ηλεκτρονικά δισκοπωλεία, στο διαδίκτυο, και στα mp3.

Δέκα χρόνια μετά τα εγκαίνια του Virgin Megastores στη Σταδίου, η Vivere Entertainment εμφανίζει στον ισολογισμό της ζημιές 6,2 εκατ. ευρώ, πτώση 26% στις πωλήσεις της και υψηλές υποχρεώσεις.

Place your bets please...

Ο Πηλαδάκης δεν πτοείται. Βρίσκει διέξοδο σε έναν διαφορετικό τομέα δραστηριότητας. Αυτόν των καζίνο. Έχει ήδη αρχίσει άλλωστε να αποκτά σχετική εμπειρία, αφού από το 2002 έχει καταστεί βασικός μέτοχος του Καζίνο του Ρίο. Έτσι, μετά την πτώση των Virgin Megastores, συγχωνεύει τη Vivere Entertainment με το Καζίνο Θράκης στο οποίο την περίοδο εκείνη συμμετείχαν οι αδελφοί Χατζηιωάννου (είχαν την ομώνυμη εταιρεία συμμετοχών, ενώ ήταν ιδιοκτήτες και της εταιρείας Sprider) και Κανελλάκη (μετόχων την περίοδο εκείνη της ΠΑΕ Ιωνικός και ιδιοκτητών των εταιρειών ποτών ΝΕΚΤΑΡ Α.Ε και NK Liqueur Stores).

Στόχος του να δημιουργήσει έναν ισχυρό πόλο στην αγορά του τζόγου. Ετσι, αποκτά και τα Καζίνο της Κέρκυρας και της Θράκης.

2011 - Ο Κ. Πηλαδάκης στα εγκαίνια του Καζίνο της Κέρκυρας

Δημοσιεύματα μάλιστα της εποχής φέρουν τον Κώστα Πηλαδάκη να ανοίγει το 2012 καζίνο και στη Ζάμπια, στην πρωτεύουσα Λουσάκα, όπου βρίσκεται ακμάζουσα ισχυρή ελληνική κοινότητα, με αφορμή μια συναυλία του επιστήθιου φίλου του και κουμπάρου του Αντώνη Ρέμου στην αφρικανική ήπειρο.

Στα πονταρίσματα αυτά του Πηλαδάκη, φαίνεται πως το πλεονέκτημα το είχε η... μπάνκα με αποτέλεσμα -όπως θα δηλώσει άλλωστε ο ίδιος πολλά χρόνια μετά- να χάσει την περιούσια του.

Τον Σεπτέμβριο του 2013 στέλνει εξώδικο στους εργαζόμενους του καζίνο της Ξάνθης, με το οποίο τους ενημερώνει για την απόφασή του να κλείσει την επιχείρηση. Τα προβλήματα και στα τρία καζίνο του Πηλαδάκη έκτοτε έχουν γίνει βουνό. Αναστολές άδειας λειτουργίας, λουκέτο λόγω κυρίως της μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και προς τους εργαζομένους.

Οι τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις, που έχουν σωρευτεί αποτελούν ένα δύσκολο να ξεπεραστεί εμπόδιο, το οποίο περιλαμβάνει κι ένα μπαράζ καταδικαστικών αποφάσεων, κατασχέσεων και πλειστηριασμών προσωπικών του ακινήτων.

"Έχασα την περιουσία μου και τις επιχειρήσεις καζίνο"

Τον περασμένο Ιούλιο ο Πηλαδάκης σε ανακοίνωση-απάντηση προς την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών αναφέρει μεταξύ άλλων: "Γνωρίζουν όλοι ότι αποχωρώ οριστικά από τα καζίνο και έχω ήδη υποβάλει αίτηση στην ΕΕΕΠ για μεταβίβαση των μετοχών μου, που άλλωστε είναι σε ενέχυρο υπέρ των δανειστών, στους Νέους Επενδυτές με τους οποίους δεν με συνδέει το οτιδήποτε. Παραμένω τυπικά στην εκπροσώπηση των καζίνο λόγω των υποχρεώσεων που υπάρχουν διότι κανείς δεν δέχεται να τις αναλάβει μέχρι να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του νόμου για την εξυγίανση και τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Επωμίστηκα επί 12 χρόνια πάνω από 120 υπεράριθμους εργαζόμενους που για περισσότερο από 8 χρόνια αμείβονταν με αποδοχές τουλάχιστον διπλάσιες του νομίμου, παρόλο που είχαμε το δικαίωμα να τις περιορίσουμε μονομερώς, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των υποχρεώσεων κυρίως στον ΕΦΚΑ και όλα αυτά μέσα στην οικονομική κρίση που διέλυσε επιχειρήσεις και την ίδια την χώρα μας. Μέσα στα χρόνια αυτά τα καζίνο απέδωσαν στο Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και έδωσαν δουλειά και ψωμί σε 400 σχεδόν οικογένειες. Έχασα την περιουσία μου και τις επιχειρήσεις καζίνο.

Οι Νέοι Επενδυτές παίρνουν όλες τις αποφάσεις και ήδη έχουν εισφέρει πάνω από 6.000.000 ευρώ στις επιχειρήσεις.

Τα καζίνο της Αλεξανδρούπολης και της Κέρκυρας έχουν μπει σε φάση εξυγίανσης και ανάπτυξης.

Επειδή φεύγω πλέον οριστικά κάποιοι δεν θα έχουν ούτε ρόλο ούτε λόγο και προσπαθούν να συντηρήσουν την εικόνα του "κακού" Πηλαδάκη. Χρειάζονται έναν "εχθρό". Τον "εχθρό" που τους έχει μισθοδοτήσει πλουσιοπάροχα εδώ και 20 σχεδόν χρόνια!

Ωστόσο ακόμα και αυτό, δεν τους δίνει το δικαίωμα να με υβρίζουν κατά τέτοιο προκλητικό τρόπο. Οι υβριστές θα λογοδοτήσουν."

Σημειώνεται πως οι Νέοι Επενδυτές που αναφέρει ο κ. Πηλαδάκης στην ανακοίνωσή του είναι το βρετανικό fund Glafka Capital, το οποίο έχει συμφωνήσει με την Intrum να αγοράσει τραπεζικά δάνεια ύψους 150 εκατ. ευρώ των τριών καζίνο, ενώ έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις εξυγίανσής τους.

R&P Real Estate, by Remos και Piladakis

Μεταξύ όλων των άλλων δραστηριοτήτων δεν θα μπορούσε να λείπει και ο κλάδος των ακινήτων. Χριστούγεννα του 2005 Πηλαδάκης και Ρέμος, ίδρυσαν την R&P Real Estate Investments SA (προέρχεται από τα αρχικά τους). Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε Γλυφάδα και Βουλιαγμένη, αλλά και στη Μύκονο.

Ούτε και αυτή η δραστηριότητα, όμως, -όπως δείχνουν τα στοχεία- στέφθηκε από επιτυχία. Με βάση τους τελευταίους δημοσιευμένους ισολογισμούς, σε επίπεδο αποτελεσμάτων η R&P Real Estate Investments (στην οποία ο Κώστας Πηλαδάκης εμφανίζεται ως αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος), ανακοίνωσε ζημιές ύψους 1,35 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της το οποίο καλύπτεται με εξασφαλίσεις ανέρχεται στο ποσό των 10.493.625,57 ευρώ.

Πίνακας Παγίων της R&P Real Estate Investments

Ποδόσφαιρο

Πέραν από τις επαγγελματικές δραστηριότητες ο Πηλαδάκης ασχολήθηκε ενεργά και με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Αρχικά ως παράγοντας του Πειραϊκού, συνέχισε το 2000 με την ομάδα του Ηλυσιακού. Απέκτησε δημοσιότητα και ως ιδιοκτήτης της Αθλητικής Ένωση Λάρισας, στην οποία διατέλεσε πρόεδρος για εννέα χρόνια (2004–13), αφήνοντας για πολλούς «κληρονομιά» το AEL FC Arena, το σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου που αγωνίζεται η ομάδα που βρίσκεται στη Νεάπολη Λάρισας. Η κατασκευή του γηπέδου διήρκεσε περίπου δεκατέσσερις μήνες, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2010, αλλά δεν απέφερε τα αναμενόμενα κέρδη, με συνέπεια η πτωχευμένη ΑΕΛ να επιστρέψει στη Δ’ Εθνική.

Ξανά στο προσκήνιο

Το όνομα του κ. Πηλαδάκη επανήλθε στο φως της επικαιρότητας με αφορμή τη χθεσινή απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι της απάτη ς, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Απαντώντας στην απόφαση της Αρχής ο κ. Πηλαδάκης αρνήθηκε τις κατηγορίες τονίζοντας παράλληλα ότι «ουδείς τον έχει καλέσει να δώσει εξηγήσεις».

«Ουδείς με έχει καλέσει να δώσω εξηγήσεις για όσα αβάσιμα αναφέρονται στα δημοσιεύματα. Θα υποβάλω αίτημα, δια των πληρεξουσίων μου, για να λάβω αντίγραφα και να τοποθετηθώ στις αρμόδιες αρχές. Θεωρώ ότι οι διαρροές σε τέτοιες υποθέσεις δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν», δηλώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας. Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Οι εταιρείες μου και εγώ έχουμε αποδώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι το 2010 δεν οφείλαμε ούτε ένα ευρώ σε οιονδήποτε. Οι επιχειρήσεις καζίνο βρέθηκαν στη δίνη της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης. Κατάφεραμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Εργοδοτούσα πάνω από 400 άτομα. Για περισσότερο από 14 χρόνια εργάζονταν στις εταιρείες τουλάχιστον 210 υπεράριθμοι εργαζόμενοι. Αυτό αλλά και η βαρύτατη φορολογία, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εσόδων, οδήγησε τις εταιρείες να οφείλουν μεγάλα ποσά κυρίως στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κάναμε τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις. Προσωπικά υποθήκευσα ή και πούλησα όλη την περιουσία μου για να στηρίξω τις επιχειρήσεις και να αποφύγω τις απολύσεις τόσων ανθρώπων. Υπέστην ταλαιπωρίες ακόμα και ζημία από το Ελληνικό Δημόσιο που επί χρόνια δεν επέστρεφε σε εταιρεία μου οφειλόμενο ΦΠΑ, τον οποίο τελικά και εκχωρήσαμε και εισέπραξε το Δημόσιο. Ακόμα και μέχρι σήμερα το Δημόσιο μου οφείλει εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία έχω προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχω κερδίσει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό τις προσφυγές. Η εν λόγω δε καθυστέρηση μου προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημία τόσο ατομικά όσο και στις εταιρείες μου.

Δεν δέχομαι να κυκλοφορούν σε όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια και μέσα κατηγορίες για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή φοροδιαφυγή. Τα πάντα γίνονταν και γίνονται νόμιμα. Αντιλαμβάνομαι ότι η συντεταγμένη Πολιτεία κάνει και οφείλει να κάνει ελέγχους.

Ο έλεγχος και η έρευνα όμως δεν αποτελούν και απόδειξη των όσων ερευνώνται. Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεση των Αρχών για κάθε έλεγχο και κάθε εξήγηση και είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα λάμψει.»

Προσωπική ζωή

Στο επίκεντρο πάντως έχει βρεθεί και η προσωπική ζωή του Κ. Πηλαδάκη ο οποίος έχει κάνει δύο γάμους. Από τον πρώτο, με τη σχεδιάστρια μόδας Σόφη Δελούδη απέκτησε έναν γιο, τον Μάνο (γενν. 1997). Από τον δεύτερο (2004-2011), με την ηθοποιό-παρουσιάστρια Ντορέττα Παπαδημητρίου απέκτησε ακόμη δύο γιους, τον Διονύση (γενν. 2004) και τον Φίλιππο (γενν. 2006).

Από το 2011 έως το 2018 ήταν σε σχέση με την τραγουδίστρια Ειρήνη Παπαδοπούλου. Από το 2020 είναι σε σχέση με τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.

Πηγή: skai.gr

