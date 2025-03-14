ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2024 νομικών προσώπων και οντοτήτων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την εφαρμογή για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα προγραμματίζει να ανοίξει το σύστημα Taxis και για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας φυσικών προσώπων.

Ειδικότερα, με την Α.1020/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:

Α. Για επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31/12/2024

οι δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα από την 14/3 μέχρι και την 15/7

η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι και την 31/7 και οι υπόλοιπες επτά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Β. Για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος λήγει σε διαφορετική ημερομηνία

η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

η καταβολή του φόρου, γίνεται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

Παράδειγμα:

Νομικό πρόσωπο για το οποίο το φορολογικό έτος λήγει στις 30/9/2025 (1/10/2024 - 30/9/2025), θα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 31/3/2026.

Η πρώτη δόση φόρου πρέπει να καταβληθεί μέχρι 30/4/2026 και οι υπόλοιπες επτά (7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι 30/11/2026.

Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πραγματοποιείται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Επιχειρήσεις > Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Οντοτήτων > Είσοδος στην εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:30 - 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

