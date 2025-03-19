Καλαμάτα: Τεράστιο πρόβλημα για τους φοιτητές στίες και ενοίκια

Οι φοιτητικές εστίες στην πόλη της Καλαμάτας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και την ίδια στιγμή τα ενοίκια είναι πανάκριβα.

Όπως εξήγησε ενδεικτικά η Κατερίνα Αγγελακοπούλου, από τον Πύργο, Πρόεδρος του Συλλόγου Οικοτρόφων που σπουδάζει στο τμήμα Λογοθεραπείας και διαμένει στις εστίες, παρά το γεγονός πως στο κτίριο υπάρχει υποδομή για εστιατόριο, το γεγονός πως προφανώς κρίνεται κοστοβόρα η λειτουργία του και ως εκ τούτου δεν έχει ανοίξει, οι φοιτητές αναγκάζονται να πηγαίνουν χλμ μακριά για ένα πιάτο φαγητό.

Παράλληλα το καλοκαίρι οι φοιτητές πρέπει να εγκαταλείπουν τα δωμάτια τους και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους εκ νέου το επόμενο ακαδημαικό έτος χωρίς να είναι δεδομένο πως θα γίνουν πάλι δεκτοί.

Η φοιτητική εστία στην Καλαμάτα έχει χωρητικότητα για 200 άτομα και εξυπηρετεί όλο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπου ενδεικτικά μόνο στην Καλαμάτα σπουδάζουν 5.000 φοιτητές.

Με βάση τα παραπάνω, τα παιδιά που περνούν στο Πανεπιστήμιο, εφόσον δεν γίνουν δεκτά στην εστία είτε δεν έρχονται να σπουδάσουν είτε καλούνται να εργαστούν όσο αυτό είναι εφικτό από το πρόγραμμα σπουδών τους κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιβαρύνουν τον οικογενειακό προυπολογισμό με υπέρογκα ενοίκεια.

Πηγή: skai.gr

