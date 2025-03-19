Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλαμάτα: Τεράστιο πρόβλημα για τους φοιτητές οι άθλιες συνθήκες στις εστίες και τα πανάκριβα ενοίκια

«Δαμόκλειος σπάθη» για τους φοιτητές της Καλαμάτας οι προβληματικές συνθήκες διαμονής στις εστίες αλλά και τα υπέρογκα ενοίκια κατοικιών

Καλαμάτα: Τεράστιο πρόβλημα για τους φοιτητές στίες και ενοίκια

Οι φοιτητικές εστίες στην πόλη της Καλαμάτας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και την ίδια στιγμή τα ενοίκια είναι πανάκριβα.

Όπως εξήγησε ενδεικτικά η Κατερίνα Αγγελακοπούλου, από τον Πύργο, Πρόεδρος του Συλλόγου Οικοτρόφων που σπουδάζει στο τμήμα Λογοθεραπείας και διαμένει στις εστίες, παρά το γεγονός πως στο κτίριο υπάρχει υποδομή για εστιατόριο, το γεγονός πως προφανώς κρίνεται κοστοβόρα η λειτουργία του και ως εκ τούτου δεν έχει ανοίξει, οι φοιτητές αναγκάζονται να πηγαίνουν χλμ μακριά για ένα πιάτο φαγητό.

Παράλληλα το καλοκαίρι οι φοιτητές πρέπει να εγκαταλείπουν τα δωμάτια τους και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους εκ νέου το επόμενο ακαδημαικό έτος χωρίς να είναι δεδομένο πως θα γίνουν πάλι δεκτοί.

Η φοιτητική εστία στην Καλαμάτα έχει χωρητικότητα για 200 άτομα και εξυπηρετεί όλο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπου ενδεικτικά μόνο στην Καλαμάτα σπουδάζουν 5.000 φοιτητές.

Με βάση τα παραπάνω, τα παιδιά που περνούν στο Πανεπιστήμιο, εφόσον δεν γίνουν δεκτά στην εστία είτε δεν έρχονται να σπουδάσουν είτε καλούνται να εργαστούν όσο αυτό είναι εφικτό από το πρόγραμμα σπουδών τους κι αν αυτό δεν είναι δυνατόν, επιβαρύνουν τον οικογενειακό προυπολογισμό με υπέρογκα ενοίκεια.

Δείτε όλο το ρεπορτάζ, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR φοιτητές Καλαμάτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark