Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ελεύθερη πτώση 7,43% - Κατά 7,93 δισ. ευρώ υποχώρησε η κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποκύπτει στο sell off που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις μετοχές στα διεθνή Χρηματιστήρια να υποχωρούν σημαντικά, καθώς ο νέος γύρος επιθετικών δασμών που επιβάλουν οι ΗΠΑ κλιμάκωσε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και πυροδότησε φόβους για οικονομική επιβράδυνση και επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τα επιτόκια.
Η εγχώρια αγορά έχει μηδενίσει τα υψηλά κέρδη που κατέγραφε από τις αρχές του 2025, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 7,93 δισ. ευρώ σε σχέση με την Παρασκευή. Στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις έχουν «χαθεί» 14,985 δισ. ευρώ από τη χρηματιστηριακή αξία της αγοράς.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.478,92 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 7,43%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.455,08 μονάδες (-8,92%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 404,353 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 95.810.962 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 7,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 7,15%.
Με απώλειες έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima (-14,98%), της ΔΕΗ (-11,79%), της Ελλάκτωρ (-11,31%), της Elvalhalcor (-10,97%), της Alpha Bank (-10,10%), Eurobank (-10,00%) και της Πειραιώς (-9,33%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας30.824.585 και 16.637.917 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 70,71 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 57,62 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν μόλις 3 μετοχές, 112 πτωτικά και 6 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,20%) και Δάϊος (+2,04%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optima (-14,98%) και Παϊρης (-14,76%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:4,2800 -9,13%
OPTIMA:11,9200 -14,98%
ΤΙΤΑΝ:37,3500 -5,44%
ALPHA BANK:1,8295 -10,10%
AEGEAN AIRLINES:10,4600 -4,56%
VIOHALCO:4,8100 -10,43%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:17,0300 -6,94%
ΔΑΑ:8,6150 -3,35%
ΔΕΗ:11,7500 -11,79%
COCA COLA HBC: 38,5000 -8,33%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ:1,2080 -11,31%
ΕΛΠΕ:6,8350 -6,88%
ELVALHALCOR:1,7360 -10,97%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,1340 -6,29%
ΕΥΔΑΠ:5,4400 -4,90%
EUROBANK:2,0520 -10,00%
LAMDA DEVELOPMENT: 5,7500 -6,56%
MOTOR OIL:19,0800 -4,60%
JUMBO:23,7800 -0,92%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:36,4000 -6,91%
ΟΛΠ:35,8000 -1,92%
ΟΠΑΠ:16,5000 -5,06%
ΟΤΕ:14,0800 -7,97%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1890 -9,33%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ:11,8200 -4,68%
