Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ελεύθερη πτώση 7,43% - Κατά 7,93 δισ. ευρώ υποχώρησε η κεφαλαιοποίησης της αγοράς

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε η χρηματιστηριακή αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποκύπτει στο sell off που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, με τις μετοχές στα διεθνή Χρηματιστήρια να υποχωρούν σημαντικά, καθώς ο νέος γύρος επιθετικών δασμών που επιβάλουν οι ΗΠΑ κλιμάκωσε τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και πυροδότησε φόβους για οικονομική επιβράδυνση και επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Η εγχώρια αγορά έχει μηδενίσει τα υψηλά κέρδη που κατέγραφε από τις αρχές του 2025, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 7,93 δισ. ευρώ σε σχέση με την Παρασκευή. Στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις έχουν «χαθεί» 14,985 δισ. ευρώ από τη χρηματιστηριακή αξία της αγοράς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.478,92 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 7,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.455,08 μονάδες (-8,92%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 404,353 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 95.810.962 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 7,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 7,15%.

Με απώλειες έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima (-14,98%), της ΔΕΗ (-11,79%), της Ελλάκτωρ (-11,31%), της Elvalhalcor (-10,97%), της Alpha Bank (-10,10%), Eurobank (-10,00%) και της Πειραιώς (-9,33%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας30.824.585 και 16.637.917 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 70,71 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 57,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν μόλις 3 μετοχές, 112 πτωτικά και 6 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,20%) και Δάϊος (+2,04%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Optima (-14,98%) και Παϊρης (-14,76%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:4,2800 -9,13%

OPTIMA:11,9200 -14,98%

ΤΙΤΑΝ:37,3500 -5,44%

ALPHA BANK:1,8295 -10,10%

AEGEAN AIRLINES:10,4600 -4,56%

VIOHALCO:4,8100 -10,43%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:17,0300 -6,94%

ΔΑΑ:8,6150 -3,35%

ΔΕΗ:11,7500 -11,79%

COCA COLA HBC: 38,5000 -8,33%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ:1,2080 -11,31%

ΕΛΠΕ:6,8350 -6,88%

ELVALHALCOR:1,7360 -10,97%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1340 -6,29%

ΕΥΔΑΠ:5,4400 -4,90%

EUROBANK:2,0520 -10,00%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,7500 -6,56%

MOTOR OIL:19,0800 -4,60%

JUMBO:23,7800 -0,92%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:36,4000 -6,91%

ΟΛΠ:35,8000 -1,92%

ΟΠΑΠ:16,5000 -5,06%

ΟΤΕ:14,0800 -7,97%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,1890 -9,33%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:11,8200 -4,68%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

