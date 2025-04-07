Η Goldman Sachs αύξησε την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ στο 45%, από 35% και ανέφερε ότι αναμένει περισσότερες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Αρκετές επενδυτικές τράπεζες αναθεώρησαν επίσης τις προβλέψεις τους για την ύφεση στον απόηχο των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ που έχουν προκαλέσει σοκ στις παγκόσμιες αγορές.

Ενδεικτικά, η JPMorgan βλέπει τώρα 60% πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Η Goldman Sachs είχε αυξήσει την πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ στο 35% από 20% μόλις τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας ότι τα «θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο τα προηγούμενα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

