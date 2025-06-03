Σημαντική μείωση στο ποσοστό παρακράτησης που επιβάλλεται κατά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος με τίμημα, προβλέπει η νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1072/2025).

Με την παραπάνω απόφαση, το ποσοστό παρακράτησης περιορίζεται στο 5% του τιμήματος, από 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα για χρέη που τελούν σε αναστολή είσπραξης, εφόσον ο οφειλέτης προσφέρει επαρκή διασφάλιση για την εξόφληση του χρέους, μέσω εγγυήσεων ή εγγραφής υποθήκης σε άλλο ακίνητο.

Τι προβλέπει η απόφαση

Ειδικότερα, όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές με βασικό χρέος άνω των 50.000 ευρώ, που βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης, είτε βάσει δικαστικής απόφασης είτε κατόπιν απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και ο οφειλέτης επιθυμεί να πουλήσει ακίνητό του, το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται στο 5% εφόσον ο φορολογούμενος παρέχει είτε εγγύηση είτε πρώτη υποθήκη σε άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Στην περίπτωση της υποθήκης, λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση της παρακράτησης το 80% της αντικειμενικής αξίας του προσφερόμενου ακινήτου.

Σε περίπτωση που η αξία του ακίνητου δεν καλύπτει ολόκληρη τη μείωση της παρακράτησης από το 50% στο 5%, η παρακράτηση προσαρμόζεται στο αντίστοιχο ποσοστό.

Πηγή: skai.gr

