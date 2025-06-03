Σε νέες πληρωμές δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ» και «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2025 πιστώθηκε με την 7η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 543 δικαιούχων του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.543.332,10 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 2.887.674,70 ευρώ αφορά 361 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 1.655.657,40 ευρώ αφορά 182 νομικά πρόσωπα. Συνολικά επιδοτήθηκαν 610 ηλεκτρικά οχήματα.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί 22.720.926,10 ευρώ.

Επιπλέον, την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025 πιστώθηκε με την 28η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 16 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 145.699,01 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 30.192,74 ευρώ αφορά 5 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 115.506,27 ευρώ αφορά 11 νομικά πρόσωπα. Συνολικά επιδοτήθηκαν 23 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 55.203.959,53 ευρώ σε 14.065 δικαιούχους για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος. Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος, τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 60.434.433,15 ευρώ.

