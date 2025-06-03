«Οι 133.907 νέες θέσεις εργασίας για το μήνα Απρίλιο είναι ο μεγαλύτερος αριθμός για μήνα Απρίλιο που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα» είπε η υπουργός και διευκρίνισε ότι η πλειοψηφία των θέσεων είναι πλήρους απασχόλησης και αφορούν κατά πλειοψηφία γυναίκες και νέους.

«Πάνω από 2 στις 3 από αυτές τις νέες θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Επίσης, η πλειοψηφία αφορά γυναίκες, πολύ σημαντικό. Γιατί; Γιατί έχουμε υψηλότερη ανεργία στις γυναίκες και άρα μας ενδιαφέρει να τονώνεται περισσότερο η απασχόληση στις γυναίκες. Και τι άλλο έχουμε ανάγκη; Έχουμε ανάγκη από περισσότερους νέους στην αγορά εργασίας. Το 66% αυτών των νέων θέσεων εργασίας είναι σε άτομα κάτω των 45 ετών».

Όπως επεσήμανε η υπουργός, 75.000 από τις νέες θέσεις εργασίας αφορούν τον τουρισμό και την εστίαση, ενώ υπογράμμισε τη σημασία οι κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στους κλάδους να επικοινωνούνται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ώστε να βοηθήσει στην πλήρωσή τους.

Η κα Κεραμέως, απαντώντας σε σχετική ερώτηση επιβεβαίωσε τη μείωση της ανεργίας τον Απρίλιο στο 8,3%, ποσοστό το οποίο είναι το χαμηλότερο των τελευταίων 17 ετών και έχει ως αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει χαμηλότερη ανεργία από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία, από την Εσθονία και από την Ισπανία.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η υπουργός τόνισε ότι αυτή τη στιγμή προστατεύει 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον τουρισμό, σημειώνοντας ότι τον πρώτο μήνα καθολικής εφαρμογής του μέτρου στον συγκεκριμένο κλάδο σημειώθηκε θεαματική αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών κατά 637%. Όπως εξήγησε η ίδια, η εφαρμογή του μέτρου ωφελεί τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους, ωφελεί τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και την ίδια την κοινωνία καθώς δημόσια έσοδα που συγκεντρώνονται επιστρέφουν στους πολίτες ως μέρισμα από το κράτος.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στα συνολικά στοιχεία του Απριλίου σε τουρισμό, εστίαση, βιομηχανία και λιανεμπόριο σημειώνοντας ότι δηλώθηκαν 110.000 περισσότερες ώρες υπερωριών σε σχέση με τον προηγούμενο Απρίλιο. «Το νούμερο είναι τεράστιο και αυτές οι υπερωρίες κάπου ήταν πριν», είπε η υπουργός.

Ψηφιοποίηση ενσήμων

Παράλληλα, η κα Κεραμέως ανέδειξε την ψηφιοποίηση των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων που συντελείται από τον e -ΕΦΚΑ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με 53 εκατομμύρια καρτέλες να αρχειοθετούνται ψηφιακά στο σύνολό τους. «Όλο αυτό διαμορφώνεται σε ένα ψηφιακό αρχείο για να βγαίνουν πολύ πιο γρήγορα οι επικουρικές συντάξεις. Έχουμε ήδη επεξεργαστεί 27 εκατομμύρια σελίδες. Μας μένουν 26 εκατομμύρια σελίδες για να ολοκληρώσουμε το έργο.

Τέλος του ’25 θα έχει τελειώσει η σάρωση, μέσα στο ’26 πλέον θα έχουν τεθεί όλα αυτά σε λειτουργία. Ταυτόχρονα με αυτό και ένα σύστημα βάσει του οποίου θα μπαίνεις και σε μία εικόνα θα βλέπεις ό,τι σε αφορά σε σχέση με την ασφάλισή σου. Όλα αυτά με ένα στόχο. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Χρήσιμοι στην κοινωνία. Ότι κάνουμε θέλουμε να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη» σημείωσε η κα Κεραμέως.

Αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η υπουργός επεσήμανε ότι πρέπει να πληρούνται δύο κριτήρια, πρώτον ένα θεσμικό πλαίσιο που να ωθεί προς τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων και δεύτερον η βούληση των μερών, δηλαδή των εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών, για να συναφθεί μία συλλογική σύμβαση.

«Εμείς λοιπόν σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, το θεσμικό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε σε εξέλιξη διάλογο με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Ο στόχος μας είναι μέχρι τέλος του χρόνου να έχει εκδοθεί, σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ένας οδικός χάρτης για το πώς θα ενισχύσουμε το πλαίσιο, πώς θα θεσπίσουμε πιο ισχυρά κίνητρα για να ωθήσουμε στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Πριν από μερικούς μήνες περάσαμε έναν νόμο για το πώς θα ορίζεται εφεξής ο κατώτατος μισθός. Εμείς θέλουμε μία ασπίδα, ένα κατώφλι, 880 ευρώ σήμερα, κάτω από το οποίο δεν θα αμείβεται κανείς στη χώρα. Όμως οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών είναι απολύτως ελεύθεροι να συμφωνήσουν κάτι καλύτερο. Ήδη τουρισμός και τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πιο ευνοϊκούς όρους εργασίας».



