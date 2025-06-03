Η «θερινή σύναξις των εφοριακών» - Μαζικούς ελέγχους σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς ξεκινά η ΑΑΔΕ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η εαρινή σύναξις των αγροφυλάκων είναι μια ταινία του Δήμου Αβδελιώτη παραγωγής 1999.

Η «θερινή σύναξις των εφοριακών» είναι το ….έργο που ανεβάζει κάθε καλοκαίρι η ΑΑΔΕ. Μόνο που κάθε χρόνο είναι και πιο εκτενές και περισσότερο οργανωμένο.



Το φετινό καλοκαίρι με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, οι ελεγκτές της θα ξεχυθούν στα νησιά και τους τουριστικούς προορισμούς της επικράτειας για να διενεργήσουν τουλάχιστον 43.000 ελέγχους.

Έλεγχοι που δεν θα περιοριστούν στους «συνήθεις υπόπτους» όπως beach bars, εστίαση και κέντρα διασκέδασης αλλά κάθε επιχείρηση του τουριστικού τομέα, φυσικά πρατήρια καυσίμων ακόμη και influencers.



Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών οι έλεγχοι φέτος θα διαφοροποιούνται σε 2 σημεία:

Μη εντοπιότητα. Κλιμάκια από την ηπειρωτική Ελλάδα θα επισκέπτονται νησιά και αντίστροφα.

Επαναληψιμότητα. Το ότι ένα κλιμάκιο αποβιβάστηκε σε ένα νησί για παράδειγμα και ήλεγξε τις τοπικές επιχειρήσεις δεν αναιρεί ότι ο έλεγχος μπορεί να επαναληφθεί μερικές ημέρες μετά από την ίδια ή διαφορετική ομάδα ελεγκτών.

Η ΑΑΔΕ έχει φροντίσει να ενισχύσει το οπλοστάσιο της. Από drones που θα ελέγχουν από αέρος προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για δυσπρόσιτες κυρίως περιοχές έως τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση των δεδομένων που θα καθορίζουν στο ποιος πρέπει να ελεγχθεί αλλά και των αποτελεσμάτων της ελεγκτικής διαδικασίας. Και φυσικά εφοριακοί «μασκαρεμένοι» σε τουρίστες για τη διευκόλυνση των επιτόπιων ελέγχων εξοπλισμένοι με tablets και κάμερες για καταγραφή παραβάσεων και βεβαίωση προστίμων σε πραγματικό χρόνο.



Σε πραγματικό χρόνο θα έχουν και στην ΑΑΔΕ εικόνα για την πορεία των ελέγχων χάρη στην πολύ προηγμένη «αίθουσα πολέμου» που έχει στηθεί στα κεντρικά της Πειραιώς.



Οι έλεγχοι θα εστιάζουν κυρίως:

Έκδοση αποδείξεων και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί για τον εντοπισμό «πειραγμένων» ταμειακών με ενσωματωμένα ειδικά λογισμικά που σβήνουν αποδείξεις και μειώνουν τον τζίρο αλλά και αδήλωτων ταμειακών.

Τήρηση των φορολογικών βιβλίων . Θα ελέγχεται τι κατέγραφαν οι ταμειακές μηχανές της επιχείρησης εβδομάδες πριν ή μετά τον έλεγχο

Φορολογική συμπεριφορά κάθε επαγγελματία: οι υπότροποι θα βρίσκονται υπό στενότερη παρακολούθηση.

Οι καμπάνες βαριές:

48ωρο λουκέτο για για μη έκδοση άνω των 10 αποδείξεων ή για συναλλαγές χωρίς απόδειξη που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

96 ώρες λουκέτο για επεναλαμβανόμενες παραβάσεις

10 ημέρες λουκέτο και πολλαπλές υποτροπές σε περίοδο 2 φορολογικών ετών

10 ημέρες λουκέτο για παραβίαση σφραγισμένου καταστήματος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.