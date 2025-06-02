ΑΑΔΕ: Προθεσμία 30 ημερών σε μισθωτές και συνιδιοκτήτες για την αποδοχή των μισθωτηρίων

Προθεσμία τριάντα (30) ημερών θα έχουν στη διάθεσή τους οι μισθωτές και οι συνιδιοκτήτες ακινήτων, για να αποδεχθούν τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που υπέβαλε ο ένας εκ των συνιδιοκτητών - εκμισθωτής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Α.1068/2025 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με την υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από τον εκμισθωτή, οι μισθωτές και οι λοιποί συνιδιοκτήτες του ακινήτου:

Λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου καθώς επίσης και μέσω του myAADEapp.

Ενημερώνονται μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Έχουν τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, για να αποδεχτούν ή να απορρίψουν ψηφιακά τη δήλωση που υπέβαλε ο εκμισθωτής /συνιδιοκτήτης. Σε περίπτωση απόρριψης, συμπληρώνονται και οι λόγοι μη αποδοχής σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, εφόσον κανένας εκ των μισθωτών / συνιδιοκτητών δεν έχει προχωρήσει σε άλλη ενέργεια, η δήλωση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

Τα παραπάνω ισχύουν για Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που υποβάλλονται από τις 2/6 και μετά.

Με την ίδια απόφαση, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων προβλέπεται επίσης προθεσμία μέχρι τις 30/6 για να:

προβούν οι συνιδιοκτήτες και οι μισθωτές ενεργών μισθώσεων, στις ενέργειες αποδοχής ή απόρριψης των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι 1/6, εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη.

υποβάλουν οι εκμισθωτές τη δήλωση λύσης της μίσθωσης χωρίς κυρώσεις για μισθώσεις που έληξαν μέχρι 30/4, εφόσον δεν το έχουν πράξει.

Επισημαίνεται ότι οι μισθωτές /συνιδιοκτήτες μπορούν να ανατρέξουν στις ψηφιακές δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Ακίνητα > Δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων > Είσοδος στην Εφαρμογή, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, για να αποδεχτούν ή όχι ψηφιακά τη σχετική δήλωση.

