Αισιόδοξος ότι αν δεν προκύψουν εξωγενείς παράγοντες, τα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα είναι και το 2025 πάρα πολύ καλά, εμφανίστηκε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώριο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι και το 2025, αν δεν έχουμε κάτι εξωγενές που να διαταράξει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας, σε βαθμό που να μην μπορούμε να το προβλέψουμε, τότε θα πάμε πάρα πολύ καλά στο θέμα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Πιτσιλής. Στην προσπάθεια αυτή βασικό εργαλείο της ΑΑΔΕ θα είναι, όπως σημείωσε η ενίσχυση του My Data.

Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή θα είναι, όπως σημείωσε το myDATA. «Η ενίσχυση του myDATA είναι το βασικό μας εργαλείο αυτή τη στιγμή» είπε ο διοικητής και πρόσθεσε: « Όλα αυτά που έχουμε πει, το ψηφιακό πελατολόγιο που έρχεται (ξεκινά τη Μεγάλη Δευτέρα), το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και βεβαίως οι πιο στοχευμένοι έλεγχοι και η ακόμα καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που έχουμε. Γενικώς πρέπει να είμαστε data driven (έλεγχοι οδηγούμενοι από δεδομένα)».

Σε ο,τι αφορά τους στοχευμένους ελέγχους και πως αυτοί λειτουργούν έφερε ως παράδειγμα τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των POS. «Από την διασύνδεση των POS με τις ταμειακές βγήκε ένας πλούτος πληροφοριών. Επίσης, μας είναι πολύ πιο εύκολο πια να αντιπαραβάλουμε τις κινήσεις των POS με τις κινήσεις των ταμειακών. Ήδη τέτοιοι έλεγχοι είναι στοχευμένοι γιατί η πληροφορία είναι διαθέσιμη και έχουμε και πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Δηλαδή η επιχείρηση βλέπει, αναγνωρίζει το λάθος, πληρώνει, και ξέρει πλέον ότι παρακολουθείται. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι γενικώς είναι ότι πλέον έχουμε πολύ καλύτερα εργαλεία για να παρακολουθούμε τις παραβατικές συμπεριφορές», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ερωτηθείς για θέματα απονομής φορολογικής δικαιοσύνης και για την ανάγκη μείωσης του αριθμού των φορολογουμένων που καταφεύγουν στα δικαστήρια, ο κ.Πιτσιλής είπε ότι: «Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία διαχειριστήκαμε και διαχειρίστηκα και προσωπικά όταν ανέλαβα Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Η απονομή φορολογικής δικαιοσύνης από την ίδια τη φορολογική διοίκηση, η αναγνώριση του λάθους της δηλαδή, είναι θεμελιώδης για τη σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να έχουμε με τους πολίτες. Όπως σε όλες τις σχέσεις των ανθρώπων, αν δεν αναγνωρίζεις το λάθος σου, δεν χτίζεις εμπιστοσύνη. Το ίδιο λοιπόν θέλουμε κι εμείς. Αν έχουμε κάνει ένα λάθος, να το αναγνωρίζουμε εμείς πρώτοι, για να μη χρειάζεται ο πολίτης να ταλαιπωρείται και να πηγαίνει στο δικαστήριο. Η προσπάθεια αποδίδει. Η διαδικασία της επίλυσης διαφορών είναι σήμερα κοντά στο 95% αν δεν κάνω λάθος επί του συνόλου των υποθέσεων που εξετάζονται. Και είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τον πολίτη, πάντως του εξηγούμε γιατί. Άρα υπάρχει διαφάνεια. Δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις αυτές. Άρα όλοι γνωρίζουν το σκεπτικό μας. Ναι, δεν αποκλείεται να κάνουμε λάθος και σε αυτή την κρίση. Όλοι κάνουν λάθη, αλλά τουλάχιστον δεν είναι κάτι που μπαίνει σε ένα συρτάρι και τελείωσε. Είναι κάτι που είναι δημόσιο και το βλέπουν όλοι και αυτό έχει οδηγήσει διαχρονικά σε μείωση των υποθέσεων που καταλήγουν στα δικαστήρια».

Τέλος, ερωτηθείς για το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών που εφαρμόστηκε πέρυσι και προκάλεσε αντιδράσεις κι αν αυτό πέρα από αποτελεσματικό είναι και δίκαιο, ο κ.Πιτσιλής σημείωσε: «Θα πω μόνο το εξής. Είναι θέμα κοινής λογικής, το να λες ότι βγάζεις λιγότερα από όσα βγάζει ένας εργαζόμενός σου. Αυτό δεν στέκει. Οπότε νομίζω ότι αυτή η φορολόγηση είναι ένα πρώτο βήμα εξορθολογισμού. Τα βιβλία είναι εκεί. Η δυνατότητα αμφισβήτησης είναι εκεί. Εάν κάποιος πράγματι πιστεύει ότι κάτι δεν ισχύει τότε μπορεί να πει ‘’ελάτε να με ελέγξετε’’. Έχουν αυτή η δυνατότητα. Όμως γενικά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να λειτουργεί για χρόνια και να έχει μόνο ζημίες ή να βγάζει λιγότερα από όσα βγάζει ένας μισθωτός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.