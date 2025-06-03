Νέα άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, μετά την πρόσκαιρη επιβράδυνση του Απριλίου, σε αντίθεση με την Ευρωζώνη που κατέγραψε περαιτέρω αποκλιμάκωση, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να υποχωρεί κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα «έτρεξε» τον προηγούμενο μήνα με ρυθμό 3,3% σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας από το 2,6% του Απριλίου. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 0,3%.

Αντίθετα, σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο δείκτης τιμών καταναλωτή συνέχισε να επιβραδύνεται και μάλιστα υποχώρησε περισσότερο από όσο αναμενόταν, διολισθαίνοντας στο 1,9% σε ετήσια βάση, από το 2,2% του Απριλίου. Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, οι τιμές διατηρήθηκαν αμετάβλητες (0%).

Επιβράδυνση εμφάνισε και ο δομικός πληθωρισμός στο μπλοκ, που δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των προϊόντων ενέργειας και των τροφίμων, ο οποίος διολίσθησε στο 2,3% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (3,3%, σε σύγκριση με 3,0% τον Απρίλιο), ακολουθούμενα από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 4,0% τον Απρίλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Απρίλιο) και την ενέργεια (-3,6%, σταθερή σε σύγκριση με τον Απρίλιο).





