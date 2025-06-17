Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το…λάδι στο καντήλι των μεγαλο-οφειλετών σώνεται. Όσοι χρωστούν περισσότερα από 150.000€ σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχουν στη διάθεση τους έως και την Παρασκευή 20 Ιουλίου για να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Ειδάλλως στις 30 Ιουνίου, θα δουν τα ονόματα τους στη λίστα της…ντροπής που θα δημοσιεύσουν από κοινού ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ.



Οι μεγαλοοφειλέτες έχουν ήδη ειδοποιηθεί να πράξουν τα δέοντα καθώς εστάλησαν e-mail στη γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET. Ειδάλλως θα κρεμαστούν στα μανταλάκια με την ανάρτηση των 2 ξεχωριστών λιστών, μία για τα φυσικά πρόσωπα και μια για τις επιχειρήσεις



Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες η λίστα των οφειλετών προς την ΑΑΔΕ αριθμεί περί τις 30.000€ ΑΦΜ. Λίγο περισσότεροι από 36.000 είναι οι οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ. Ο λόγος γίνεται για οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω του ενός έτους, οφειλές δηλαδή οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο προγενέστερη του δωδεκάμηνου που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης



Ειδικά για τον e-ΕΦΚΑ που υπάρχουν και πιο αναλυτικά στοιχεία, οι 36.000 οφειλέτες αποτελούν μόλις το 1,7% του συνόλου, όμως οφείλουν 21,7δισ€ - μέση οφειλή 603.000€!! – που είναι το 44% των συνολικών χρεών.

Ανάλογα είναι τα νούμερα και για τις οφειλές στην ΑΑΔΕ, με πολύ μεγαλύτερη μάλιστα συγκέντρωση οφειλών που ξεπερνά το 85%.



Στη λίστα των «στιγματισμένων», εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία που θα αναγράφονται θα είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η βασική οφειλή και τα συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα θα αναγράφονται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α. και το μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.



Εκτός λίστας και με βάση το ισχύον πλαίσιο, θα μείνουν οι εξής οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα κριτήρια ύψους και παλαιότητας:

οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Πάντως, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή ακόμη και διαγραφής των στοιχείων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα του οφειλέτη.



Εκτός από τη «διαπόμπευση», όσοι αγνοήσουν τα τελεσίγραφα των αρχών, είναι και οι πρώτοι υποψήφιοι για να υποστούν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσίας) στα οποία θα προχωρήσει το Δημόσιο. Μόνο η ΑΑΔΕ στοχεύει να εισπράξει 3δισ€ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών. 1,8δισ€ είναι ο στόχος του e-ΕΦΚΑ.

Πηγή: skai.gr

