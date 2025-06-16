Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν, ανέφερε τη Δευτέρα η εταιρεία ερευνών Rystad Energy, καθώς το Ιράν και το Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα με την κλιμάκωση να διανύει πλέον την τέταρτη ημέρα της.

«Με βάση τις προηγούμενες προσομοιώσεις μας για τις διαταραχές, βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου να περιορίζονται κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι», δήλωσε ο Mukesh Sahdev, επικεφαλής αγορών εμπορευμάτων της Rystad Energy, σε μια ενημέρωση της αγοράς, που μεταφέρει το Africa Oil+Gas Report.

Η σύγκρουση φαίνεται ότι είναι πιθανό να περιοριστεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο, σύμφωνα με τον Sahdev.

Τα στενά του Ορμούζ

Ο χειρότερος φόβος της αγοράς είναι ένα πιθανό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, της πιο κρίσιμης λωρίδας ροής αργού στον κόσμο, από όπου περνούν καθημερινά περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού -που αντιστοιχεί στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου, σημειώνει το Oil Price.

Αν και η διακοπή των ροών στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι καταστροφική και θα εκτόξευε τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και θα πρόσθετε περαιτέρω εντάσεις, είναι ένα απίθανο σενάριο για πολλούς παρατηρητές και αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Rystad Energy.

«Ένας αποκλεισμός παραμένει ο βασικός κίνδυνος που θα μπορούσε να ωθήσει τις αγορές σε αχαρτογράφητο έδαφος», δήλωσε ο Janiv Shah της Rystad Energy.

Ωστόσο, «δεδομένου του ενδιαφέροντός τους να διατηρήσουν τις τιμές πιο κοντά στα 50 δολάρια, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σταθεροποιητικό ρόλο», πρόσθεσε ο Shah.

«Διατηρούμε την άποψή μας ότι αυτή είναι πιθανό να παραμείνει μια βραχύβια σύγκρουση, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση κινδυνεύει να ξεφύγει από τον έλεγχο των βασικών ενδιαφερομένων», δήλωσε ο Shan.

Μετά το άλμα της τιμής του πετρελαίου την Παρασκευή μετά την έναρξη των ισραηλινών χτυπημάτων στο Ιράν, το πετρέλαιο την Δευτέρα, υπήρξε αποκλιμάκωση, με το αργό μπρεντ να διαπραγματεύεται στα 72,78 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

