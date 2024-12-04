Με «χίλια» τρέχει η Golden Visa στην Ελλάδα παρά τους κόφτες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρά την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων που έχει θέσει από τα τέλη Μαρτίου η κυβέρνηση, η Golden Visa συνεχίζει απτόητη, αν δεν έχει επιταχύνει κιόλας τους ρυθμούς της.

Παρότι οι μεταβιβάσεις ακινήτων -ο πιο δημοφιλής τρόπος απόκτησης Golden Visa- αποτελούν σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών μόλις το 7% του συνόλου, η κυβέρνηση αναγνώρισε τα «χαλαρά» αρχικά κριτήρια εξασφάλισής της ως έναν από τους παράγοντες που επιτείνουν το πρόβλημα στέγασης, κι από τις 31 Μαρτίου ανέβασε το ελάχιστο ποσό επένδυσης σε ακίνητα από τις 250.000 ευρώ σε:

800.000 ευρώ για Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη και νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων

400.000 ευρώ για ακίνητα στην υπόλοιπη επικράτεια

Επίσης, η επένδυση πρέπει να αφορά ένα ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι άνω των 120 τ.μ.

Άφησε όμως χωρίς αλλαγή το όριο των 250.000 ευρώ για τα διατηρητέα προς αποκατάσταση κτίρια και τα κτίρια που έχουν σήμερα διαφορετική χρήση και μετατρέπονται σε κατοικίες (π.χ. βιομηχανικά κτίρια) με το ΠΑΣΟΚ και την αρμόδια τομεάρχη Μιλένα Αποστολάκη να έχει καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Οι περιορισμοί δεν αποθάρρυναν τους επενδυτές.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης οι αρχικές αιτήσεις για χορήγηση golden visa τον Οκτώβριο ήταν αυξημένες κατά 12% σε σχέση με πέρυσι 12.577 έναντι 11.229 με τους Κινέζους να εμφανίζονται ιδιαίτερα «ζεστοί» έχοντας περισσότερες από τις μισές αιτήσεις:



Χώρα Αιτήσεις Μερίδιο

Κίνα 6.521 51,8%

Τουρκία 1.115 8,9%

Λίβανος 717 5,7%

Μ. Βρετανία 511 4,1%

Ιράν 509 4%



Κατά 61% είναι αυξημένες οι επανεκδόσεις/ανανεώσεις (4.283 φέτος έναντι 2659 πέρυσι) με τους Κινέζους να κυριαρχούν και εδώ :





Χώρα Αιτήσεις Μερίδιο

Κίνα 2.327 54%

Ρωσία 426 9,9%

Τουρκία 394 9,2%

Ιράν 167 3,9%

Αίγυπτος 166 3,9%



Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που δείχνει τη δυναμική της ελληνικής Golden Visa είναι ότι οι νέες εκκρεμείς αιτήσεις τους πρώτους 10 μήνες φέτος είναι 5.890, όταν όλη τη χρονιά πέρυσι ήταν 4.772!

Συνολικά εκκρεμούν 10.989 αιτήσεις αρχικής χορήγησης και 2.953 αιτήσεις ανανέωσης, αριθμοί που δείχνουν ότι οι Ελληνικές αρχές τρέχουν και δεν φτάνουν.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 29.390 αρχικές άδειες golden visa με τον πρόχειρο υπολογισμό -με τα παλιά όρια επενδύσεων- να δίνει έσοδα περί των 7.5δισ€ στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Δεν προκαλεί καμιά έκπληξη το γεγονός ότι η ελληνική golden visa φιγουράρει σε όλες τις λίστες με τις πιο «θελκτικές». Αρχικά είναι φθηνή αφού, ακόμη και μετά την αυστηροποίηση, το κατώφλι των 250.000 ευρώ είναι από τα χαμηλότερα και συναγωνίζεται αυτά της Καραϊβικής σύμφωνα με το Immigrant Invest:

Βανουάτου: 130.000 δολάρια

Μάλτα: 150.000 δολάρια

Δομινικανή Δημοκρατία: 200.000 δολάρια

ΗΑΕ: 204.000 δολάρια

Αντίγουα και Μπαρμπούντα: 230.000 δολάρια

Γρενάδα: 235.000 δολάρια

Αγία Λουκία: 240.000 δολάρια

Ελλάδα: 250.000 δολάρια

Πορτογαλία: 250.000 δολάρια

Ιταλία: 250.000 δολάρια

Ουγγαρία: 250.000 δολάρια



Στις αναλύσεις, στα θετικά του ελληνικού πλαισίου συμπεριλαμβάνονται:

Είναι δυνατή συνεπένδυση. 2 ή 3 επενδυτές αγοράζουν από κοινού το ακίνητο και όλοι μπορούν να κάνουν αίτηση για visa. Δεν απαιτείται ο επενδυτής να κάνει κύρια κατοικία το ακίνητο. Μπορεί να μένει αλλού και να το αξιοποιεί όπως θέλει αρκεί να μην το διαθέτει στη βραχυχρόνια μίσθωση Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή, μετά την παραμονή του για ένα εξάμηνο στη χώρα μας, να γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας πληρώνοντας έναν κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος και τον τόπο στον οποίο παράγεται Ο επενδυτής ταξιδεύεις παντού και ανενόχλητα στη ζώνη Σένγκεν Ο επενδυτής μπορεί να ανανεώνει την Golden Visa για όσο διατηρεί το ακίνητο

Σύμφωνα με την καναδική Arton Capital, που ειδικεύεται σε θέματα ιθαγένειας, οι πιο «ποθητές» golden visa στον πλανήτη είναι της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Αντίγουα και των ΗΑΕ

Πηγή: skai.gr

