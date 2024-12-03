Θεοδωρικάκος: H Θεσσαλία είναι στο κέντρο της στρατηγικής μας για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην ελληνική οικονομία

«H Θεσσαλία είναι στο κέντρο της στρατηγικής μας για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην ελληνική οικονομία, και ακόμη περισσότερο, καθώς έχει δεχθεί στο πρόσφατο παρελθόν τα πλήγματα του Ντάνιελ και άλλων φαινομένων της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε ημερίδα με θέμα «Business Leadership Summit | Καινοτομία, Επενδύσεις, Ανάπτυξη: Οδηγώντας το Μέλλον των Επιχειρήσεων, που διοργάνωσε η Grant Thornton στη Λάρισα και τελούσε υπό την αιγίδα του ΣΒΘΣΕ (Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος) και του ΣΘΕΒ (Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

Ο υπουργός επισήμανε πως στόχος της κυβέρνησης και του υπουργείου είναι να επιταχυνθούν τα 60 επενδυτικά σχέδια για τη Θεσσαλία, σημειώνοντας πως ο προϋπολογισμός τους είναι 162 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 90 εκατ, αναμένεται να δοθούν ως οικονομική στήριξη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε σε μορφή απευθείας χρήματος, είτε φοροαπαλλαγών. «Αυτά είναι πράξεις, αυτά είναι έργα. Είμαστε δίπλα στους πολίτες της Θεσσαλίας, στην περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» τόνισε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία που υπάρχει και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, λέγοντας πως «επεξεργαζόμαστε ένα νέο πρόγραμμα με καινοτόμες δράσεις για την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα και της βιομηχανίας».

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ), Αθανάσιος Συριανός, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της ενσωμάτωσης περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή σημαντικών προκλήσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι επιχειρήσεις, και κυρίως οι μικρομεσαίες, να υποστηριχθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Γιώργος Ρουπακιάς, επισήμανε τη σημασία της τεχνολογικής εξέλιξης και της καινοτομίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, ειδικά μετά τις πρόσφατες καταστροφές που υπέστη η περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

