Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,34%, στα 137,86 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1.430 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.429,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.435,62 μονάδες (+0,79%) και κατώτερη τιμή στις 1.423,54 μονάδες (-0,06%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 137,86 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.043.154 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,69%), της Jumbo (+3,20%) Aegean (+1,80%) και της Eurobank (+1,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,38%), τη Μυτιληναίος (-2,11%), του ΟΠΑΠ (-1,91%), της Autohellas (-1,91%) και της ΔΑΑ (-1,84%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank Alpha Bank διακινώντας 10.256.650 και 6.478.231 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 30,80 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,99 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 55 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου +4,22% και Εθνικής +3,69%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης -5,66% και Q&R -2,78%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 39,6000 -0,50%

ALPHA BANK: 1,5570 +1,17%

AEGEAN AIRLINES:9,8750 +1,80%

VIOHALCO: 5,3100 -0,38%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7800 -0,21%

ΔΑΑ:8,0000 -1,84%

ΔΕΗ: 11,6300 -1,19%

COCA COLA HBC:34,2000 +0,23%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7640 -1,12%

ΕΛΠΕ: 6,9950 +0,36%

ELVALHALCOR:1,8860 -2,38%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2000 +3,69%

ΕΥΔΑΠ: 5,9300 +0,68%

EUROBANK: 2,1460 +1,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -1,26%

MOTOR OIL: 19,9900 -0,55%

JUMBO: 25,8000 +3,20%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,5499 -2,11%

ΟΛΠ: 31,2000 -0,16%

ΟΠΑΠ: 15,3100 -1,29%

ΟΤΕ: 15,1600 +0,93%

AUTOHELLAS:10,2800 -1,91%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6410 +0,30%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6400 -1,48%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8800 +0,05%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.