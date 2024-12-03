Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,34%, στα 137,86 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 1.430 μονάδες.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.429,22 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.435,62 μονάδες (+0,79%) και κατώτερη τιμή στις 1.423,54 μονάδες (-0,06%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 137,86 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.043.154 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,69%), της Jumbo (+3,20%) Aegean (+1,80%) και της Eurobank (+1,61%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,38%), τη Μυτιληναίος (-2,11%), του ΟΠΑΠ (-1,91%), της Autohellas (-1,91%) και της ΔΑΑ (-1,84%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank Alpha Bank διακινώντας 10.256.650 και 6.478.231 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 30,80 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 21,99 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 55 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου +4,22% και Εθνικής +3,69%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης -5,66% και Q&R -2,78%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 39,6000 -0,50%
ALPHA BANK: 1,5570 +1,17%
AEGEAN AIRLINES:9,8750 +1,80%
VIOHALCO: 5,3100 -0,38%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7800 -0,21%
ΔΑΑ:8,0000 -1,84%
ΔΕΗ: 11,6300 -1,19%
COCA COLA HBC:34,2000 +0,23%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,7640 -1,12%
ΕΛΠΕ: 6,9950 +0,36%
ELVALHALCOR:1,8860 -2,38%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,2000 +3,69%
ΕΥΔΑΠ: 5,9300 +0,68%
EUROBANK: 2,1460 +1,61%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0800 -1,26%
MOTOR OIL: 19,9900 -0,55%
JUMBO: 25,8000 +3,20%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,5499 -2,11%
ΟΛΠ: 31,2000 -0,16%
ΟΠΑΠ: 15,3100 -1,29%
ΟΤΕ: 15,1600 +0,93%
AUTOHELLAS:10,2800 -1,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6410 +0,30%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6400 -1,48%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8800 +0,05%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.