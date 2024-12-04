Επιδοτήσεις στο 100% ως 35.000€ μέσω Εξοικονομώ 2025 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Επιδότηση στο 100% της δαπάνης ως και 35.000 ευρώ για εργασίες ενεργειακής «θωράκισης» της κατοικίας τους, μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες νοικοκυριά μέσω του Εξοικονομώ 2025.

Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης, βελτίωση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης περιλαμβάνει το «μενού» του νέου κύκλου επιδοτήσεων.

Για τις κατηγορίες των δικαιούχων, που χρειάζονται ίδια κεφάλαια προβλέπονται άτοκα δάνεια. Μέσα στις επόμενες ώρες ακολουθεί και ειδικό πρόγραμμα για την προμήθεια αντλίας θερμότητας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά το Εξοικονομώ 2025, ο οδηγός του οποίου θα δημοσιευτεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ανακοινώνει και χρηματοδοτήσεις για την αγορά και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας μέσω ειδικού προγράμματος.

Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης αγοράς αντλίας θερμότητας

Με τις μέχρι τώρα ενδείξεις και λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, η επιδότηση για αγορά αντλίας θερμότητας θα κυμαίνεται από 50 έως 60% και δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται ο πιο «πράσινος» και πιο οικονομικός τρόπος θέρμανσης, καθώς δίνουν τη μεγαλύτερη απόδοση, με τη μικρότερη χρήση ενέργειας.

Μόλις το 25% της παραγόμενης θερμότητας αποδίδεται στην ηλεκτρική ενέργεια.

Το υπόλοιπο 75% αφορά τη θερμική ενέργεια που αντλείται από το περιβάλλον. Αν τοποθετηθεί υποδαπέδια, δίνει εξαιρετικές επιδόσεις και στην ψύξη.

Επίσης, αν συνδεθεί με μπόιλερ παρέχει ζεστό νερό χρήσης και επομένως καταργείται η χρήση θερμοσίφωνα, για όσους δεν έχουν ηλιακό θερμοσίφωνα.

Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων θα μπορούν να αυτονομηθούν από το κεντρικό σύστημα της πολυκατοικίας, με την εγκατάσταση αυτού του συστήματος που τοποθετείται στη βεράντα και συνδέεται με τα καλοριφέρ.

Η επιδότηση για αντλία θερμότητας θα χορηγηθεί μέσα από ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών.

Ποιοι θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 100%

Τώρα, όσον αφορά στο «Εξοικονομώ 2025», δίνει ιδιαίτερη έμφαση με ξεχωριστά κίνητρα στη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ, πληγέντες Θεσσαλίας, σεισμόπληκτους Αρκαλοχωρίου, οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και ευάλωτα νοικοκυριά, τόσο με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων όσο και ειδικού προϋπολογισμού.

Αναλόγως της κατηγορίας που εμπίπτει ο δικαιούχος, το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης ξεκινάει από 50%, ενώ σε κάποιες από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ειδικές πρόνοιες, καλύπτεται ακόμη και το 100% του κόστους επένδυσης και αφορά ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση ωφελούμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,20 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, β) τις 35.000 ευρώ.

Για τους ωφελούμενους που θα προχωρήσουν σε υπαγωγή στο «Εξοικονομώ 2025», καλύπτοντας την ιδία συμμετοχή με δάνειο, το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης, για τις ανάγκες του προγράμματος είναι σταθερό και επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%.

Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται- Το κριτήριο αξιολόγησης

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται οι βαθμοημέρες θέρμανσης, με προτεραιοποίηση σε ψυχρότερες περιοχές.

Καλύπτονται παρεμβάσεις σχετικές με: Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), το οποίο συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης προσδιορίζονται, λεπτομερώς, στον Οδηγό του «Εξοικονομώ 2025», ο οποίος θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών, ώστε να ανοίξει, στη συνέχεια, το πρόγραμμα για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.