Υπό ισχυρή πίεση εξακολουθούν να βρίσκονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα Δευτέρα, με τους δείκτες να κινούνται στο βαθύ κόκκινο ανακτώντας ωστόσο ορισμένες από τις πρωινές τους απώλειες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατρακύλησαν σε χαμηλό 16 μηνών στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι δασμοί που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει τεράστιες ανησυχίες στους επενδυτές για τον βαθμό που οι βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ μπορούν να πληγούν ενώ παράλληλα φοβούνται για μια παγκόσμια ύφεση αφού ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο επιμένει στην επιθετική του ρητορική όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα αλλά προχώρησε και σε νέες «εμπρηστικές» δηλώσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με πτώση σχεδόν 6%, στην πορεία ωστόσο περιόρισε ελαφρώς τις απώλειές του και πλέον διολισθαίνει κατά 4,8%.

Στις 15:30 ώρα Ελλάδας δείκτης DΑΧ της Φρανκφούρτης που κατέγραψε απώλειες σχεδόν 9,5% στο άνοιγμα, σημειώνει πτώση 4,6%, ενώ αντίστοιχη «βουτιά» καταγράφει και ο γαλλικός CAC 40 που υποχωρεί κατά 4,5%. Στο «κόκκινο» κινείται και ο FTSE MIB του Μιλάνου ο οποίος βυθίζεται κατά 5%, ενώ στη Μαδρίτη ο IBEX 35 χάνει 4,8%.

Την ίδια ώρα ο FTSE 100 στο Λονδίνο πέφτει 4,1%.

Υποχωρούν οι αμυντικές μετοχές

Εν τω μεταξύ, πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές, οι οποίες είχαν σημειώσει σημαντική άνοδο τους τελευταίους μήνες εν μέσω της πίεσης για ενίσχυση της στρατιωτικής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, καθώς οι επενδυτές εν μέσω φόβων για επιβράδυνση ή ακόμα και ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, στρέφονται σε πιο ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, τα κρατικά ομόλογα και τα περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος.

Ωστόσο, περιόρισε τις αρχικά πολύ υψηλότερες απώλειές τους.

Η Rheinmetall AG, η οποία έχανε νωρίτερα 13%, πλέον υποχωρεί κατά 3%, ενώ η Hensoldt AG από το -14%, έχει μαζευτεί στο -5%.

Οι μετοχές του γερμανικού αμυντικού κολοσσού Thyssenkrupp υποχωρούν 7,2%, από το -10% νωρίτερα, η σουηδική αμυντική εταιρεία Saab που έχανε άνω του 7% διολισθαίνει κατά 3,4%, ενώ η διαπραγμάτευση σταμάτησε για την ιταλική Leonardo μετά από μια απότομη πτώση.

Πτωτική αλλά καλύτερη η εικόνα στα futures της Wall Street

Πτωτικό άνοιγμα δείχνουν και τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street. Ειδικότερα, στις προσυνεδριακές συναλλαγές, o Dow Jones υποχωρεί σχεδόν κατά 1.000 μονάδες ή 2,53%.

Αντίστοιχα, τα futures του S&P σημειώνουν πτώση 2,84%, με τον δείκτη να «φλερτάρει» πλέον με bear market καθώς την Παρασκευή έκλεισε 17,4% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε τον Φεβρουάριο, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq κινούνται με τις απώλειές 3,1%.

Πτώση και για το ελληνικό χρηματιστήριο

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται και το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς συνεχίζεται το sell off στις διεθνείς αγορές. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1,489,62 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 6,76%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 6,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 6,97%.

Κάτω από τα 60 δολ. το πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή οι φόβοι ότι οι δασμοί που έχει επιβάλλει ο Πρόεδρος Τραμπ θα οδηγήσουν τις ΗΠΑ -και ενδεχομένως και άλλες οικονομίες- σε ύφεση οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 60 δολ. το βαρέλι.

Τα συμβόλαια αργού υποχωρούν πάνω από 3%, στα 59,74 δολ., ύστερα από πτώση 6% που κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται πως τελευταία φορά που οι τιμές του πετρελαίου είχαν βρεθεί σε αυτά τα επίπεδα ήταν τον Απρίλιο του 2021.

Η πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού έρχεται στον απόηχο των ανησυχιών ότι οι δασμοί ενδέχεται να δημιουργήσουν υψηλότερα κόστη στις επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία με τη σειρά της θα πλήξει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Κατάρρευση στα ασιατικά χρηματιστήρια

Βουτιά πάνω από 12% κατέγραψε το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα, στη χειρότερη συνεδρίασή του εδώ και πάνω από 16 χρόνια. Ο δείκτης Hang Seng έχανε 12,4% και βρισκόταν στις 20.021,32 μονάδες γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος και έκλεισε στο 13,2%, την μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το 1997.

Επίσης, ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 6,2% καταγράφοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι μετοχές των κινεζικών τεχνολογικών κολοσσών Alibaba και Tencent σημείωσαν πτώση πάνω από 8%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 βυθίστηκε νωρίτερα κατά 9% ενώ έκλεισε με πτώση 7,68%.

Ο ιαπωνικός τραπεζικός δείκτης TOPIX βυθίστηκε έως και 9,6%.

Στην αγορά της Νότιας Κορέας ο Kospi κατέγραψε απώλειες νωρίτερα έως και 8%, ενώ οι συναλλαγές διακόπηκαν για πέντε λεπτά καθώς οι μετοχές κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση.

Υποχωρεί ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης

Παράλληλα, ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης Sentix υποχώρησε στις -19,5 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2023, από -2,9 που ήταν τον Μάρτιο.

Η Sentix, εξηγεί ότι «το δασμικό σφυρί του Τραμπ» έχει σφυρηλατήσει την αισιοδοξία, με τις οικονομικές προσδοκίες για την Ευρωζώνη να πέφτουν πλέον με ρυθμό ρεκόρ.

Οι οικονομικές προσδοκίες των ΗΠΑ έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008, ενώ το σοκ των δασμών πυροδότησε φόβους για παγκόσμια ύφεση.

Τραμπ: «Μερικές φορές πρέπει να πάρεις το φάρμακο»

Το βράδυ της Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις σχετικά με τους δασμούς δείχνοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση υποχώρησης στο ζήτημα ειδικά με την Κίνα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αν δεν λυθεί το θέμα με το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία.

«Ο μόνος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος είναι οι δασμοί, επανέλαβε. Ο Τραμπ αποκάλυψε πως το σαββατοκύριακο συζήτησε "με πολλούς Ευρωπαίους, Ασιάτες, όλο τον κόσμο. Θέλουν όλοι απεγνωσμένα να κλείσουμε συμφωνία." Ερωτηθείς για την πιθανότητα να διαπραγματευτεί συμφωνία ελεύθερου εμπορίου —με άλλα λόγια αδασμολόγητου— ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, όπως υπέδειξε ο σύμβουλος και σύμμαχός του Ίλον Μασκ, ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πως κατά την άποψή του "η Ευρώπη έκανε περιουσία στην πλάτη μας και μας μεταχειρίστηκε πολύ άσχημα. Θέλουν να συζητήσουμε αλλά δεν θα γίνει συζήτηση καθώς δεν μας δίνουν πολλά χρήματα σε ετήσια βάση αγοράζοντας αμερικανικά προϊόντα.»

Ερωτηθείς για την κατάρρευση των χρηματιστηρίων περιορίστηκε να πει ότι δεν θέλει να υποχωρούν οι μετοχές, «αλλά μερικές φορές πρέπει να πάρεις το φάρμακο για να γίνεις καλά».

Επίσης, προέτρεψε τον κόσμο να «αντέξει» τονίζοντας πως πρόκειται για «οικονομική επανάσταση».

Σε ανάρτησή του μάλιστα στο Truth Social ανέφερε: «έχουμε τεράστια οικονομικά ελλείμματα με την Κίνα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με πολλούς άλλους. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι με τους ΔΑΣΜΟΥΣ, οι οποίοι φέρνουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Είναι ήδη σε ισχύ και είναι υπέροχο να το βλέπεις. Το έλλειμμα με αυτές τις χώρες ενισχύθηκε κατά την "προεδρία" του κοιμισμένου Τζο Μπάιντεν. Θα το ανατρέψουμε αυτό και θα το ανατρέψουμε ΓΡΗΓΟΡΑ. Κάποια μέρα ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει ότι οι δασμοί είναι κάτι όμορφο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.»

