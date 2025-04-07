Ελεύθερη πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Άνω του 6% η πτώση

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, καθώς συνεχίζεται το sell off στις διεθνείς αγορές, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να καταγράφουν βαριές απώλειες στη σκιά των δασμών που επέβαλε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, δημιουργώντας δυσοίωνες εκτιμήσεις για ύφεση, και επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Η εγχώρια αγορά έχει μηδενίσει τα υψηλά κέρδη που κατέγραφε από τις αρχές του 2025, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση έχει μειωθεί κατά 7 δισ. ευρώ σε σχέση με την Παρασκευή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1,489,62 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 6,76%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 6,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 6,97%.

Πτωτικά κινούνται μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-10,05%), της Alpha Bank (-9,09%), της Ελλάκτωρ (-8,96%), της Optima (-8,13%), της Aktor (-8,07%), της Eurobank (-7,98%) και της Πειραιώς (-7,84%).

Ανοδικά κινούνται μόλις 3 μετοχές, 93 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,20%), Minerva (+3,10%) Trastor (+1,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ευρωσύμβουλοι (-12,26%) και Ικτίνος (-12,12%).

Πηγή: skai.gr

