Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από σήμερα 7 έως και 11 Απριλίου

Κατά την περίοδο 7 έως 11 Απριλίου, θα πληρωθούν συνολικά 149.400.000 ευρώ σε 340.655 δικαιούχους - Δείτε αναλυτικά όλες τις πληρωμές

Κατά την περίοδο 7 έως 11 Απριλίου, θα πληρωθούν συνολικά 149.400.000 ευρώ σε 340.655 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Από 7 έως 11 Απριλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 120.000.000 ευρώ σε 300.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

• 11.000.000 ευρώ σε 21.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 2.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 400.000 ευρώ σε 5 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

