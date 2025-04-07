Κατά την περίοδο 7 έως 11 Απριλίου, θα πληρωθούν συνολικά 149.400.000 ευρώ σε 340.655 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Από 7 έως 11 Απριλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 120.000.000 ευρώ σε 300.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.
• 11.000.000 ευρώ σε 21.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 2.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 400.000 ευρώ σε 5 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.