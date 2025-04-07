Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει το τεράστιο πρόβλημα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη χρηματοδότησή τους από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς.

Η άδικη αυτή μεταχείριση πρέπει να αρθεί, τονίζει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, καθώς η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αποτελεί τη βάση των τοπικών και εθνικών οικονομιών.

Η ερώτηση του Γ. Αυτιά έχει ως εξής:

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) είναι καθοριστική για την ανάπτυξη όλων των οικονομιών, καθώς αποτελούν την καρδιά της οικονομίας κάθε χώρας.

Τα τελευταία έτη παρατηρείται παράκαμψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Επειδή οι μικρές επιχειρήσεις ουσιαστικά αποκλείονται από την αναγκαία χρηματοδότηση, η οποία αποτελεί και τη βάση της αναπτυξιακής τους διαδικασίας και της ίδιας τους της επιβίωσης, ερωτάται η ευρωπαϊκή επιτροπή αν αυτή η εντελώς άδικη μεταχείριση θα λήξει, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τύχουν ίσης μεταχείρισης στις χρηματοδοτήσεις.

Το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και της Ελλάδος έχει ως βάση τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι έμποροι της Ελλάδας και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, που αντιπροσωπεύει εκατοντάδες χιλιάδες μέλη ερωτούν την ευρωπαϊκή επιτροπή:

1. Θα καταργηθεί αυτή η δυσμενής μεταχείριση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων;

2. Θα δοθούν κίνητρα ίσης συμμετοχής των εμπόρων σε χρηματοδοτήσεις και σε αναπτυξιακές διαδικασίες, όπως δίνονται στις άλλες επιχειρήσεις;

3. Πώς σκοπεύετε να παρέμβετε δεδομένου ότι οι νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην παγκόσμια επιχειρηματικότητα επιβάλουν την άμεση υποστήριξή σας για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος;

Πηγή: skai.gr

