Του Βαγγέλη Δουράκη

Ανατροπές στους λογαριασμούς, αλλά και την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, φέρνει ο Φεβρουάριος: Τα πάνω- κάτω έρχονται τόσο στα «χρωματιστά» τιμολόγια, με τις αλλαγές ήδη να έχουν ξεκινήσει από τις αρχές της χρονιάς, όσο και στην ζώνη χαμηλής χρέωσης. Στο προσκήνιο των αλλαγών βρίσκονται τα «μπλε» και τα «πορτοκαλί» τιμολόγια, όπως και αυτά του φυσικού αερίου, ενώ λιγότερες θα είναι πλέον οι ώρες διάθεσης φθηνού ρεύματος στα νοικοκυριά.



Ήδη, η πρώτη αλλαγή υιοθετήθηκε στα μπλε τιμολόγια σταθερής τιμής, τα οποία θα έχουν διάρκεια 12 μηνών. Τα νέα εξάμηνα ή οχτάμηνα τιμολόγια θα έχουν πλέον πορτοκαλί χρώμα.

Τα νέα δεδομένα για τα «χρωματιστά» τιμολόγια

Από την συγκεκριμένη εξέλιξη, δεν επηρεάζονται όσοι έχουν ήδη μπλε τιμολόγιο με διάρκεια μικρότερη από 12 μήνες, καθώς θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Κατόπιν, βεβαίως θα πρέπει να κάνουν την επιλογή τους με τα νέα δεδομένα της αγοράς.

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στα τιμολόγια φυσικού αερίου, τα οποία από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους έχουν πάρει χρώμα προκειμένου να «εναρμονιστούν» με αυτά του ρεύματος, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές.

Τα χρώματα είναι ανάλογα με αυτά του ρεύματος, δηλαδή μπλε για σταθερό και κίτρινο για κυμαινόμενο. Μάλιστα, τα μπλε τιμολόγια φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι 12 μηνών, όπως έγιναν και τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ανοίγει το «παιχνίδι» με τα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Πρεμιέρα και για τα πορτοκαλί «δυναμικά» τιμολόγια, τα οποία αφορούν τους καταναλωτές που διαθέτουν «έξυπνους» μετρητές.

Πρόκειται για τιμολόγια στα οποία για κάθε ημέρα θα εκδίδονται 24 τελικές τιμές προμήθειας που θα ανακοινώνονται στους καταναλωτές μέχρι τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας.

Μάλιστα, μέχρι τις 10 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οι πάροχοι θα πρέπει να ειδοποιούν τους πελάτες τους για τις ώρες που οι τιμές είναι υψηλότερες από 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παροτρύνοντας τους να αποφύγουν την κατανάλωση.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια απευθύνονται σε πρώτη φάση κυρίως στις επιχειρήσεις και θέτουν ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη «έξυπνου» μετρητή. Αυτή την στιγμή πάντως όσοι τοποθέτησαν «έξυπνους» μετρητές (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) υπολογίζεται πως ξεπερνούν το 1 εκατ.

Έως το 2030 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το εμβληματικό έργο του ΔΕΔΔΗΕ για την τηλεμέτρηση και τους «έξυπνους» μετρητές. Ένα έργο πάντως που προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Λιγότερες ώρες φθηνό ρεύμα

Από την 1η Φεβρουαρίου αρχίζει και η εφαρμογή του νέου διζωνικού συστήματος χαμηλής χρέωσης, το οποίο σε σχέση με το ισχύον «νυχτερινό» τιμολόγιο προσφέρει συνολικά 2 ώρες λιγότερες φθηνού ρεύματος.

Το νέο διζωνικό τιμολόγιο αποτελείται από τη μεσημβρινή ζώνη και από τη νυχτερινή ζώνη.

Πιο συγκεκριμένα τα ωράρια ανά ζώνη και εποχή, τα οποία θα ισχύουν από Δευτέρα έως και Κυριακή, διαμορφώνονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο:

Μεσημβρινή ζώνη: 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Θερινό ωράριο, με διάρκεια από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.

Το νέο διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε πρώτη φάση θα αφορά στους καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο μετρητή και ενεργό διζωνικό (νυκτερινό) τιμολόγιο (μετρητή με δυνατότητα καταγραφής σε δύο ζώνες ή νέο έξυπνο μετρητή).



