Συνολικά 2.377.739.690 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.248.510 δικαιούχους από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 28 και 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 2.303.939.691 ευρώ σε 4.169.825 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου,
- στις 31 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 9.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολής συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου,
- από τις 27 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 580 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
- στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
- Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 12.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 2.500.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.