Συνολικά 2.377.739.690 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.248.510 δικαιούχους από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 28 και 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 2.303.939.691 ευρώ σε 4.169.825 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου,

στις 31 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 9.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολής συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου,

από τις 27 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 580 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

12.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

2.500.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

2.000.000 ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

