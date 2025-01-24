ΥΠΕΝ: Η πορεία και τα νούμερα των προγραμμάτων «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, παρουσίασε στην εκδήλωση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), η υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Αλεξάνδρα Σδούκου. Κατά τον χαιρετισμό της, έκανε λόγο για τα κίνητρα που δόθηκαν στους πολίτες, για συμμετοχή στα προγράμματα, με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία, όπως είπε, οι αιτήσεις, για ένταξη μόλις, στο 1ο πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι δόθηκαν 52 εκατομμύρια ευρώ, σε 62.000 δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω θερμοσίφωνα».

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία, φάνηκαν πολλές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, όπως οι σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές, για τις οποίες απολογούμαστε και δουλεύουμε για να μη σημειωθούν ξανά», τόνισε η υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αναφέρθηκε, επίσης, στο έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για τα προγράμματα, αλλά και στην ανάγκη των Ελληνικών παραγωγικών μονάδων, να αυξήσουν την παραγωγή τους, ώστε να ανταποκριθούν στο ενδιαφέρον της αγοράς.

Με βάση αυτό το αυξημένο ενδιαφέρον, σχεδιάστηκαν και «άνοιξαν», από την αρχή του έτους 2 νέα προγράμματα: το νέο Εξοικονομώ 2025, ύψους 424.000 000, με αυξημένη επιδότηση, έως 35.000Euro για κουφώματα, μονώσεις, συστήματα ψύξης/θέρμανσης και ηλιακό θερμοσίφωνα, καθώς και το τεράστιας απήχησης πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα και σύστημα θέρμανσης», ύψους 223.000.000.

«Μέσα από αυτό το δεύτερο πρόγραμμα, εκτιμάται ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε 170.000 κατοικίες να επιδοτηθούν 50-60%, για να εγκαταστήσουν σύγχρονα και οικονομικά συστήματα θέρμανσης (αντλίες θερμότητας) και ζεστού νερού», υπογράμμισε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υπεύθυνος για τις παρουσιάσεις προγραμμάτων, Ζήσης Ιωαννίδης.

Όσοι εγκριθούν, θα λάβουν, δύο επιταγές / voucher, για την αγορά του υλικού και τις υπηρεσίες εγκατάστασης, που θα μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου.

Στο νέο πρόγραμμα, δεν θα απαιτείται η ανακύκλωση του παλαιού θερμοσίφωνα και η επιδότηση δεν θα ξεπερνά τα 840 ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά και 600 ευρώ για τον γενικό πληθυσμό, καθώς και 180 και 100 ευρώ, αντίστοιχα για το κόστος εγκατάστασης.

Το πρόγραμμα κλείνει για τους πολίτες, στις 31/3/25, ενώ η υφυπουργός παρότρυνε τους προμηθευτές συστημάτων ηλιακής ενέργειας να εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών, από τις 3/3/25, έως τον Σεπτέμβριο του 25΄.

Τέλος, η κ. Σδούκου δεσμεύτηκε ότι περίπου 35.000 κάτοχοι voucher, του πρώτου προγράμματος, που δεν πρόλαβαν να τα εξαργυρώσουν, θα έχουν προτεραιότητα, ως επιλαχόντες του 1ου κύκλου, εφόσον υποβάλουν αίτηση στο δεύτερο.

«Για να μπορέσουμε να πιάσουμε τους φιλόδοξους στόχους, που έχουμε θέσει ως χώρα στο Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, έχουμε στόχο να αναβαθμίζουμε 68.000 κατοικίες, ετησίως, μέχρι το 2030 και στον σκοπό αυτό θα αξιοποιήσουμε ένα εργαλείο, που δεν έχουμε αγγίξει έως τώρα, το ΕΣΠΑ, όπως και το καινούργιο Modernization Fund και το Social climate fund, τα οποία όμως χρειάζονται μεγαλύτερη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα», κατέληξε η υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

