Reuters: Η ιταλική Leonardo και η τουρκική Baykar θα υπογράψουν συνεργασία για μη επανδρωμένα συστήματα

Ο ιταλικός αμυντικός και αεροδιαστημικός όμιλος Leonardo πρόκειται να συνάψει συνεργασία με την τουρκική εταιρεία κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Baykar για μη επανδρωμένα συστήματα, δήλωσε την Παρασκευή στο Reuters πηγή με γνώση του ζητήματος.
Η συμφωνία βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίησή της, πρόσθεσε η πηγή.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Baykar έχουν αποκτήσει παγκόσμια προβολή μετά τη χρήση τους από τον στρατό της Ουκρανίας κατά των ρωσικών δυνάμεων, καθώς και σε εκστρατείες στο Αζερμπαϊτζάν και τη Βόρεια Αφρική.
Η εταιρεία έχει γίνει ένας από τους πιο παραγωγικούς εξαγωγείς μη επανδρωμένων αεροσκαφών παγκοσμίως και, τον Δεκέμβριο, αγόρασε την ιταλική εταιρεία παραγωγής αεροσκαφών Piaggio Aerospace, η οποία βρισκόταν υπό ειδική διαχείριση υπό κυβερνητικό έλεγχο από τότε που κατέθεσε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές το 2018.
Ο υπουργός Βιομηχανίας της Ιταλίας αμέσως μετά εξέφρασε ενδιαφέρον για μια συνεργασία μεταξύ της Ιταλίας και της Baykar.
Ο ιταλικός ιστότοπος αμυντικών ειδήσεων RID, ο οποίος ανέφερε πρώτος την πιθανή συμφωνία Leonardo-Baykar, ανέφερε ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε κοινοπραξία.
