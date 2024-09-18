Δεσμευτική συμφωνία για την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου και την πώλησή του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω της πλωτής μονάδας της GASTRADE στην Αλεξανδρούπολη ανακοίνωσε σήμερα η Venture Global.

Η συμφωνία αφορά τη διάθεση 1 εκατ. τόνων ετησίως για πέντε χρόνια από το 2025, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής χωρητικότητας του τερματικού σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα προέρχεται από τους τερματικούς σταθμούς της Venture Global στη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο νέος τερματικός σταθμός υποδοχής της Αλεξανδρούπολης και ο ”Κάθετος Διάδρομος” θα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας μια νέα οδό για την εισαγωγή εναλλακτικών προμηθειών φυσικού αερίου στην περιοχή.

«Η Venture Global είναι ενθουσιασμένη που επεκτείνει τη χωρητικότητα επαναεριοποίησης μας στην Ευρώπη μέσω του νέου τερματικού σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης στην Ελλάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mike Sabel.

«Αυτή η κίνηση ενισχύει περαιτέρω την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, αυξάνοντας τα περιουσιακά μας στοιχεία κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού LNG, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της αποστολής και της επαναεριοποίησης LNG. Ως σημαντικό σημείο εισόδου LNG στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αυτή η στρατηγικά σημαντική υποδομή θα είναι καθοριστική για την ικανότητα της περιοχής να διαφοροποιήσει την ενέργειά της και να έχει πρόσβαση σε ασφαλείς και αξιόπιστες προμήθειες ενέργειας».

