Λιανικό εμπόριο: Βουτιά 5,4% στον τζίρο τον Δεκέμβριο

Μείωση 5,4% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς οι πωλήσεις κινήθηκαν καθοδικά σε όλα ανεξαιρέτως τα επιμέρους καταστήματα.

Ειδικότερα, η πτώση του τζίρου καταγράφηκε ως εξής: Ένδυση-Υπόδηση (9,1%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (7,4%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (6,9%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνός (5,8%), Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακός εξοπλισμός (4,1%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (3,7%), Πολυκαταστήματα (2,2%) και Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (0,9%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 5,4% τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024 σημείωσε αύξηση 5,6%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 3% τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 5,1% τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024 σημείωσε αύξηση 5,3%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,9% τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.