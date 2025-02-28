Αυξήθηκαν κατά 18,3% οι νέες επιχειρήσεις το 2024 - Πτώχευσαν 200 επιχειρήσεις

Σε 132.507 ανήλθαν πέρυσι οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, παρουσιάζοντας αύξηση 18,3% σε σχέση με το 2023 που είχαν ανέλθει σε 112.002.

Στον αντίποδα, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 200, παρουσιάζοντας μείωση 12,3% σε σχέση με το 2023 που είχαν ανέλθει σε 228.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων το 2021, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το 2024 σε σχέση με το 2023, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (35,3%) και στον τομέα «Κατασκευές» (17,3%). Ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (26%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (0,5%).

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων το δ' τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 34.784, παρουσιάζοντας αύξηση 26,3% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2023 που είχαν ανέλθει σε 27.542 και αύξηση 28,3% σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 27.106.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων το 2021, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το δ' τρίμηνο 2024 σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2023, καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (26,3%) και στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (26,1%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Μεταποίηση» (12,3%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (9,2%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.960 εγγραφές σε σύνολο 7.417.

Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 4.691 εγγραφές σε σύνολο 8.818.

Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.277 εγγραφές σε σύνολο 13.337.

Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 2.689 εγγραφές σε σύνολο 5.212.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 10.512 εγγραφές σε σύνολο 23.756.

Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.257 εγγραφές σε σύνολο 5.807.

Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 131 εγγραφές σε σύνολο 477.

Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 754 εγγραφές σε σύνολο 4.744.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων το δ' τρίμηνο 2024 ανήλθαν σε 36, παρουσιάζοντας μείωση 34,5% σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2023 που είχαν ανέλθει σε 55.

Πηγή: skai.gr

