Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σχεδόν 2 μήνες νωρίτερα από πέρυσι (η αντίστοιχη περσινή απόφαση είχε ημερομηνία 22 Απριλίου), η ΑΑΔΕ δημοσίευσε το έντυπο της φορολογικής δήλωσης που θα κληθούμε να συμπληρώσουμε (προσυμπληρωμένη για μισθωτούς και συνταξιούχους) από τις 17 Μαρτίου, γεγονός που δείχνει και την …πρεμούρα που υπάρχει να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια.

Η σπουδαιότερη ίσως αλλαγή έχει να κάνει με την απαλοιφή στον ΠΙΝΑΚΑ 2 των κωδικών 027 και 028 που αφορούσαν το τέλος επιτηδεύματος το οποίο και καταργήθηκε για όλα τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα (και όσους αμείβονται με μπλοκάκι) από τη φετινή φορολογική δήλωση και εφεξής.

Δείτε εδώ το έντυπο.

Μεγάλες αλλαγές έχουν γίνει και στον ΠΙΝΑΚΑ 6 που αφορά πρόσθετα ποσά εισοδήματος.

Οι νέοι κωδικοί 119 και 120 αφορούν το εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών το οποίο απαλλάσσεται για 3 χρόνια από τη φορολόγηση. Ο λόγος γίνεται για την εκμίσθωση κενών κατοικιών ή κατοικιών που ήταν σε βραχυχρόνια μίσθωση η οποία και άλλαξε σε μακροχρόνια. Η μίσθωση που αφορά ακίνητα έως 120 τ.μ. πρέπει να είχε συναφθεί μεταξύ 8/9/2024 έως και 31/12/2024.

Η απαλλαγή παύει να ισχύει αν εντός 3 ετών :

το ακίνητο αδειάσει

το ακίνητο διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση (μέσω της εγγραφής του ή επανεγγραφής του ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Οι κωδικοί 689-690 και 691-692, νέοι και αυτοί, αφορούν τα φιλοδωρήματα ανάλογα αν υπάρχει πληροφόρηση (το πρώτο ζεύγος) ή όχι (το δεύτερο).

Τα φιλοδωρήματα έως 300€ που λαμβάνουν μηνιαίως που μισθωτοί, προαιρετικά από πελάτες της επιχείρησης, έναντι της παρασχεθείσας σε αυτούς εξυπηρέτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά λαμβάνονται μέσω της επιχείρησης ή απευθείας απαλλάσσονται του φόρου.

Η απαλλαγή αυτή δεν αφορά φιλοδωρήματα που καταβάλλονται στους εργαζόμενους ως συγκεκριμένο ποσοστό του μισθού ή ημερομισθίου, ή σταθερό ποσό με βάση όρο ατομικής συμφωνίας, σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης και εισπράττονται τακτικά, επαυξάνοντας τις αποδοχές τους.



Στον τελευταίο πίνακα που αφορά το πώς προσδιορίζεται το ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα των ατομικών επιχειρήσεων έγιναν τροποποιήσεις για να ενσωματωθούν οι αλλαγές που έφερε το οικονομικό επιτελείο όπως:

Τη μεταφορά στο τέλος του κριτηρίου του μέγιστου μισθού εργαζομένου ως βάση σύγκρισης μετά την προσμέτρηση των υπολοίπων κριτηρίων

του μέγιστου μισθού εργαζομένου ως βάση σύγκρισης μετά την προσμέτρηση των υπολοίπων κριτηρίων Η μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος αφορά και δημοτικές ενότητες με έως 1500 κατοίκους (εξαιρουμένων των δημοτικών κοινοτήτων που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)



Επιπλέον, στον πίνακα 4Δ2 προστέθηκαν οι κωδικοί 741 και 742 που αναφέρονται στο ψηφιακό τέλος συναλλαγών. Ιδιαίτερης σημασίας παραμένουν στον Πίνακα 2 οι κωδικοί 045-046 και 047-048.

Τους πίνακες αυτούς συμπληρώνουν είτε όσοι εξαιρούνται από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ελάχιστου εισοδήματος είτε αυτοί των οποίων το τεκμαρτό εισόδημα πρέπει να μειωθεί λόγω χρονικά περιορισμένης άσκησης της δραστηριότητας τους.



Ο υποπίνακας των κωδικών 045-046 αφορά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καφενεία σε οικισμούς με λιγότερους από 500 κατοίκους κι όσους άσκησαν το 2023 επιχειρηματική δραστηριότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων.



Ο υποπίνακας των κωδικών 047-048 συμπληρώνεται από όσους δικαιούνται μείωση του ελάχιστου εισοδήματος κατά 50% και αφορά πολύτεκνους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα τέκνα, εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας <25% και μόνιμους κατοίκους οικισμών με έως 500 κατοίκους ή νησιών με έως 3.100 κατοίκους.



Στον πίνακα 4Γ προστέθηκαν οι κωδικοί 405-406 οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι από τη φορολογική διοίκηση με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.



Τους κωδικούς 443-444 συμπληρώνει ο φορολογούμενος εφόσον αμφισβητεί το παραπάνω ποσό πέραν αντικειμενικών λόγων καλώντας στην ουσία τις αρχές να τον ελέγξουν. Για να γίνει αυτό πρέπει να συμπληρώσει εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης ειδικό ερωτηματολόγιο για το σύνολο της περιουσίας αυτού και των μελών της οικογένειάς του.



Στον πίνακα 6 βρίσκονται οι κωδικοί 445-446 οι οποίοι είναι και αυτοί προσυμπληρωμένοι με το απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Εισοδήματα αυτοτελούς φορολόγησης

Στον πίνακα 4Β προστέθηκαν οι κωδικοί 269-270 που αφορούν εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% ή 20% όπως:

Αποζημίωση μελών ανεξάρτητών επιτροπών

Απολαβές από Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών

Αμοιβές πρώην δικαστικών που συμμετέχουν στις επιτροπές εξώδικής επίλυσης φορολογικών διαφορών

Αναδρομικά που έλαβαν το 2023 μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορία και Ναυτικού

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εκκινεί σύμφωνα με το νόμο στις 17 Μαρτίου. Ο βεβαιωμένος φόρος θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις από το τέλος Ιουλίου έως και τον Φεβρουάριο του 2026.

Πηγή: skai.gr

