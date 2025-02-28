Το Bitcoin υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80.000 δολαρίων για πρώτη φορά από την 11η Νοεμβρίου, εξαιτίας των δισταγμών αρκετών επενδυτών για την απόκτηση πόρων υψηλού ρίσκου, με φόντο εμπορικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας), το κυριότερο ψηφιακό νόμισμα βάσει αξίας σε κυκλοφορία υποχωρούσε κατά 5,5% στα 79.627 δολάρια.

Η πτώση του έχει ξεπεράσει το 25% σε έξι εβδομάδες αφότου κατέγραψε το ιστορικό του υψηλό (109.000 δολάρια) την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει υιοθετήσει θέσεις ιδιαίτερα ευνοϊκές για τα κρυπτονομίσματα, έχει εκφράσει τη βούλησή του να χαλαρώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ψηφιακούς πόρους και μιλά περί δημιουργίας εθνικού στρατηγικού αποθέματος Bitcoin, που θα συμπεριλάβει προϋπάρχοντες πόρους της κυβέρνησης εκπεφρασμένους στο συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα.

Η όψιμη υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων από τον Αμερικανό πρόεδρο οδήγησε σε αλματώδη άνοδο της τιμής του Bitcoin από την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο, που συμπαρέσυρε και άλλα κρυπτονομίσματα.

Όμως ο επαπειλούμενος εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ σε όλα τα αζιμούθια σκοτείνιασε τις διαθέσεις των επενδυτών τις τελευταίες εβδομάδες, ωθώντας τους να απαλλαγούν από τοποθετήσεις που θεωρούνται κερδοσκοπικές ή υψηλού κινδύνου, όπως το Bitcoin, και να καταφύγουν σε θέσεις που χαρακτηρίζονται ασφαλή καταφύγια ή να πάρουν στα χέρια τους ρευστό για να καλύψουν απώλειες σε χρηματαγορές και αγορές συναλλάγματος.

Χθες Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 10% στα προϊόντα της Κίνας από την 4η Μαρτίου και πως θα προχωρήσει στην εφαρμογή των δασμών που είχε αναγγείλει σε αυτά του Καναδά και του Μεξικού την ίδια ημέρα. Η δήλωσή του και μόνο άρκεσε για την πτώση του Bitcoin.

Αναλυτές δεν θεωρούν έκπληξη την εξέλιξη με δεδομένο «το μακροοικονομικό περιβάλλον».

Η στάση αρκετών επενδυτών έναντι των κρυπτονομισμάτων ψυχράνθηκε εξάλλου την περασμένη εβδομάδα, όταν αποκαλύφθηκε η ιστορική κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 δισ. δολαρίων από την πλατφόρμα Bybit.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.