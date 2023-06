«Δεν τελειώσαμε»: Νέα αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο προανήγγειλε η Λαγκάρντ - Σε υψηλό 22 ετών τα επιτόκια

Η ΕΚΤ «δεν έχει τελειώσει» με τη μάχη της να μειώσει τον πληθωρισμό, και θα αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση των διοικητών της τον Ιούλιο, διεμήνυσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωτράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ λίγες ώρες μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, που αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας. Τα επιτόκια βρίσκονται πλέον σε υψηλό 22 ετών, το υψηλότερο επίπεδό τους από το 2001.



«Δεν έχουμε φθάσει ακόμη στον προορισμό μας. Έχουμε ακόμη δρόμο να καλύψουμε. Επομένως, δεν σκεφτόμαστε να σταματήσουμε. Για αυτό τον Ιούλιο θα προχωρήσουμε σε νέα αύξηση των επιτοκίων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κριστίν Λαγκάρντ.

Τόσο η σημερινή όσο και η «προειλημμένη» απόφαση του Ιουλίου, όπως εξήγησε η ίδια οφείλεται στο ότι πληθωρισμός παρόλο που αποκλιμακώνεται παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον Μάιο, ο πληθωρισμός , υποχώρησε στο 6,1% από 7% τον Απρίλιο, απέχει πολύ από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός , εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, παραμένει υψηλός παρά τη μικρή επιβράδυνση που κατέγραψε τον Μάιο στο 5,3% από 5,6% τον Απρίλιο.

President @Lagarde has just presented the Governing Council's monetary policy statement.



