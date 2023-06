Εμμένει στην αντιπληθωριστική πολιτική της η ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Επιμένει στην αντιπληθωριστική πολιτική της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία προχώρησε την Πέμπτη, σε νέα αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, όπως είχε προαναγγείλει η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ. Πρόκειται για την 8η συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων.

Έτσι το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται πλέον στο 3,5% ενώ το αντίστοιχο για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης στο 4%.

Ο πληθωρισμός, έχει μειωθεί, αλλά προβλέπεται να παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τονίζεται από την Ευρωτράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει εγκαίρως στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%, και θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί.

We raised interest rates by 0.25 percentage points.



