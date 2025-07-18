Έρχεται άμεση κυβερνητική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των καταγγελιών για χρεώσεις που προκύπτουν για τους πολίτες που κάνουν χρήση σε ATM της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία έχουν πλέον περάσει υπό τον έλεγχο διαχείρισης τρίτης εταιρείας.

Κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν με κατηγορηματικό τρόπο πως: «Κανένα παράθυρο χρεώσεων δεν πρόκειται να ισχύσει, έστω και σε ένα ποσοστό των μηχανημάτων ανάληψης. Η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τις τραπεζικές χρεώσεις».

Και ξεκαθαρίζουν πως όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν με την ψήφιση του υπολογισμού είναι οριζόντες και δεν πρόκειται να καταργηθούν μέσω… παραθύρων.

«Πήραμε κάποιες αποφάσεις με την ψήφιση του προϋπολογισμού, οι οποίες αποφάσεις αυτές είναι οριζόντιες. Δεν υπάρχει περίπτωση από το «παράθυρο» να εφαρμοστεί, έστω και σε ένα ποσοστό των μηχανημάτων ανάληψης άλλα πράγματα από αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει. Σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχουν χρεώσεις «δύο ταχυτήτων», η κυβέρνηση θα παρέμβει νομοθετικά», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

