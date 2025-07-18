Επενδυτές από όλο τον κόσμο απέσυραν χρήματα από μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια την εβδομάδα έως τις 16 Ιουλίου, επηρεαζόμενοι από τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τους δασμούς, σύμφωνα με το Reuters.

Συνολικά, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια παγκοσμίως, σημείωσαν εκροές 5,3 δισ. κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG Lipper.

Μια έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών τον Ιούνιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δασμοί αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο στις τιμές και ενδεχομένως να κρατούν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στον «πάγο» μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές απέσυραν 11,75 δισ. δολάρια από αμερικανικά μετοχικά κεφάλαια. Αντίθετα, αγόρασαν ευρωπαϊκά και ασιατικά αμοιβαία κεφάλαια καθαρής αξίας 4,66 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 718 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.