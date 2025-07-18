Η συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά, χάρη στην άνοδο των altcoins και στην ψήφιση του πρώτου ομοσπονδιακού νομοσχεδίου για τα stablecoins στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να υπάρξει μια ρύθμιση του τομέα.

«Η πορεία του Bitcoin προς τα 150.000 δολάρια φαίνεται ολοένα και πιο αναπόφευκτη», δήλωσε ο Fadi Aboualfa, επικεφαλής έρευνας στην Copper. Το αρχικό κρυπτονόμισμα αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της συνολικής αξίας της ψηφιακής αγοράς.

Η νομοθεσία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της επονομαζόμενης «Εβδομάδας Κρυπτονομισμάτων» ή αλλιώς της «Crypto Week» στο αμερικανικό Κογκρέσο και έχει τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το νομοσχέδιο προβλέπει κρατική ή ομοσπονδιακή εποπτεία των stablecoins που συνδέονται με το δολάριο, με στόχο τη νομιμοποίηση μιας αγοράς 265 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία οι αναλυτές της Citigroup προβλέπουν ότι θα μπορούσε να αυξηθεί στα 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Τα altcoins ηγούνται του ράλι, με το Ether να σημειώνει άνοδο 22% τις τελευταίες πέντε ημέρες. Το Bitcoin, έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ των 123.205 δολαρίων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το Uniswap σημείωσε άνοδο έως και 24% την Παρασκευή, ενώ το Solana κέρδισε 6,5% σε κάποιο σημείο.

Την Πέμπτη, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε επίσης ένα ευρύτερο νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων, το οποίο τώρα θα εξετασθεί από τη Γερουσία.

Οι επενδυτές συνέχισαν να στρέφονται στα ETF κρυπτονομισμάτων που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ. Τα αμοιβαία κεφάλαια Bitcoin έχουν προσελκύσει εισροές 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής τον Ιούλιο, ενώ τα ETF Ether απέφεραν 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Από την κυκλοφορία των ETF Bitcoin, έχουμε δει μια σταθερή τάση τιμολόγησης και η πρόσφατη αύξηση των τιμών εξακολουθεί να είναι στην πραγματικότητα εντός των κανόνων», δήλωσε ο Aboualfa. «Εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες εισροές - ακόμη και κατά τη διάρκεια της συνήθως υποτονικής καλοκαιρινής περιόδου - θα μπορούσαμε να δούμε το Bitcoin να ξεπερνά τα 140.000 δολάρια μέχρι τον Σεπτέμβριο, με πιθανή αύξηση προς τα 150.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου».

Το Bitcoin σημείωσε μικρή μεταβολή στα περίπου 119.570 δολάρια την Παρασκευή.

