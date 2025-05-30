Ξεπαγώνουν οι αυξήσεις μισθών για τους δημοσίους υπαλλήλους με προσωπική διαφορά - Παραδείγματα υπολογισμού των αυξήσεων

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο ερχομός του Ιουνίου ενεργοποιεί την ήδη ψηφισμένη διάταξη η οποία ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα των δημοσίων υπαλλήλων με προσωπική διαφορά περιορίζοντας σημαντικά – και σε ορισμένες περιπτώσεις καταργώντας – τους συμψηφισμούς. Έτσι περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι πλέον θα μπορούν να λαμβάνουν κανονικά τις αυξήσεις που δικαιούνται λόγω μισθολογικών ωριμάνσεων.

Πιο συγκεκριμένα η ρύθμιση ορίζει ότι:

Αν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το ποσό των 300 ευρώ, δεν επέρχεται συμψηφισμός της με την αύξηση του βασικού μισθού.

Αν η προσωπική διαφορά υπερβαίνει τα 300 ευρώ, το ποσό της προσωπικής διαφοράς που συμψηφίζεται ισούται με το μικρότερο μεταξύ του 50% της προκαλούμενης αύξησης του βασικού μισθού και του ποσού της προσωπικής διαφοράς που υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, δίνει οδηγίες στις αρμόδιες διευθύνσεις για το πώς θα εφαρμόσουν τη νέα ρύθμιση κατά την εκκαθάριση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων που εμπίπτουν στην ρύθμιση η οποία έχει αναδρομική ισχύ από τον Ιούνιο του 2024 (ενδιάμεσα εκτός από τυχόν μισθολογικές ωριμάνσεις έχει υπάρξει και μια αύξηση κατώτατου μισθού).

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 300€

Έστω υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας ο οποίος βρίσκεται στο ΜΚ 14 με Βασικό Μισθό 1.959€ και λαμβάνει Προσωπική Διαφορά 250€. Μετά από την προώθηση του στο επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο ΜΚ 15, θα λαμβάνει Βασικό Μισθό 2.018€ και η Προσωπική του Διαφορά θα παραμείνει αμετάβλητη στο ύψος των 250€ καθώς δε συμψηφίζεται.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΊΣΗ ΜΕ 300€

Έστω υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας ο οποίος βρίσκεται στο ΜΚ 14 με Βασικό Μισθό 1.959€ και λαμβάνει Προσωπική Διαφορά 300€. Μετά από την προώθηση του στο επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο ΜΚ 15, θα λαμβάνει Βασικό Μισθό 2.018€ και η Προσωπική του Διαφορά θα παραμείνει αμετάβλητη στο ύψος των 300€.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΌ 300€

Έστω υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας ο οποίος βρίσκεται στο ΜΚ 14 με Βασικό Μισθό 1.959€ και λαμβάνει Προσωπική Διαφορά 400€. Μετά από την προώθηση του στο επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο ΜΚ 15, θα λαμβάνει Βασικό Μισθό 2.018€. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της Προσωπικής Διαφοράς που υπερβαίνει το ποσό των 300€ ισούται με 100€, ενώ το 50% της προκαλούμενης αύξησης του Βασικού Μισθού ανέρχεται στο ποσό των 29,50€ (59€/2). Συνεπώς, το ποσό της Προσωπικής Διαφοράς που συμψηφίζεται ανέρχεται στο ύψος των 29,50€ (μικρότερο ποσό) και η νέα προσωπική διαφορά διαμορφώνεται στο ύψος των 370,50€

Έστω υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας, ο οποίος βρίσκεται στο ΜΚ 14 με Βασικό Μισθό 1.959€ και λαμβάνει Προσωπική Διαφορά 310€. Μετά από την προώθηση του στο επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο ΜΚ 15, θα λαμβάνει Βασικό Μισθό 2.018€. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της Προσωπικής Διαφοράς που υπερβαίνει το ποσό των 300€ ισούται με 10€, ενώ το 50% της προκαλούμενης αύξησης του Βασικού Μισθού ανέρχεται στο ποσό των 29,50€ (59€/2). Συνεπώς, το ποσό της Προσωπικής Διαφοράς που συμψηφίζεται ανέρχεται στο ύψος των 10€ (μικρότερο ποσό) και η νέα Π.Δ διαμορφώνεται στο ύψος των 300€.

Με το μισθολόγιο που είχε ψηφιστεί από το 2015 οι δημόσιοι υπάλληλοι διατήρησαν προσωπική διαφορά όπως οι συνταξιούχοι. Για να δουν πραγματικές αυξήσεις στην τσέπη τους θα έπρεπε να τη μηδενίσουν μέσω συμψηφισμών.

Η περιοριστική αυτή διάταξη δεν εφαρμόστηκε από την 1/6/2022 έως και τις 31/5/2024 κι έτσι γι’ αυτήν τη διετία όλοι ανεξαιρέτως οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν τις αυξήσεις τους χωρίς προβλήματα. Από την 1η Ιουνίου του 2024 οι συμψηφισμοί ενεργοποιήθηκαν εκ νέου και γι’ αυτό η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που πέρασε με το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά έχει αναδρομικότητα από τότε. Οι πιο τυχεροί λοιπόν θα δουν αναδρομικές αυξήσεις έως και 11-12 μηνών



Το δημοσιονομικό κόστος λαμβανομένης υπόψη της αναδρομικότητας του μέτρου, ανέρχεται σε περίπου 11,5εκατ€ για φέτος, προσαυξανόμενο κατά περίπου 5εκατ€ ετησίως για τα επόμενα έτη.



