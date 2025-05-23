Συνέντευξη στην τηλεοπτική εκπομπή «Europe Early Edition» του αμερικανικού δικτύου CNBC παραχώρησε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις μεταρρυθμίσεις.

Στη συνέντευξη που είχε τίτλο «η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας» και είχε αναφορές στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, για τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση, την αποπληρωμή του χρέους και τη μείωση της ανεργίας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορές και στην ευρωπαϊκή άμυνα ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς.

«Στα τέσσερα χρόνια μεταξύ του 2015 και του 2019, υποφέραμε από τις συνέπειες της καταστροφικής διαπραγμάτευσης από την αριστερή κυβέρνηση. Εκείνο το διάστημα μέχρι το 2019 είχαμε τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη. Tώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Από το 2019, στον πυρήνα της οικονομικής μας επιτυχίας ήταν το γεγονός ότι εγκαθιδρύσαμε την αυτοπεποίθηση στις βασικές αρχές της ελληνικής οικονομίας. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε λάβει δύσκολες αποφάσεις για να βάλουμε σε σειρά το φυσικό μας σπίτι» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας για την ελληνική οικονομία ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Ήμασταν αρκετά τολμηροί να εφαρμόσουμε μέτρα για την ανάπτυξη, με σημαντικές δομικές μεταρρυθμίσεις που βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Θεωρώ πως έχουμε μία ελκυστική ιστορία για ξένους επενδυτές και ξένες επενδύσεις που συνεχίζουν να έρχονται στην ελληνική οικονομία. Φυσικά, ήμουν εκείνος που διαπραγματεύτηκε για λογαριασμό της Ελλάδας το πρόγραμμα Next Generation Eu. Η Ελλάδα θα λάβει 36 δισ. ευρώ πάνω από αυτό που θα λάβει από το ταμείο, αγροτικές χρηματοδοτήσεις μέχρι το 2026».

Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε στο δίκτυο CNBC:

«Αυτή δεν ήταν μόνο μια ιστορία ευρωπαϊκής στήριξης. Λάβαμε τολμηρές αποφάσεις και καταφέραμε και κερδίσαμε δεύτερες εκλογές, αφού αποδείξαμε πως μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα με υγιείς πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης».

Όσον αφορά την κριτική που του ασκεί η αντιπολίτευση σημείωσε:

«Ζούμε σε μία εποχή που οι λαϊκιστές αμφισβητούν την ικανότητα των πιο παραδοσιακών κομμάτων και στην Ελλάδα αψηφήσαμε αυτή την ιστορία. Το 2023 αυξήσαμε τα ποσοστά μας σε διπλές εκλογές, πείθοντας τους ψηφοφόρους ουσιαστικά πως μπορούμε να υλοποιήσουμε τις εκλογικές μας δεσμεύσεις και μπορούμε να τους προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή θα είναι και πάλι η πρόκληση το 2027. Θα είμαστε συνεπείς; Μπορούμε να χτίσουμε εμπιστοσύνη; Μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες; Το νούμερο ένα ζήτημα στην Ελλάδα είναι ακόμη ο πληθωρισμός και το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρουμε πως πρέπει να βελτιώσουμε τις ζωές των πολιτών».

Όσον αφορά τα εισοδήματα των πολιτών τόνισε:

«Ξέρουμε πως πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μείωση των φόρων, να αυξήσουμε τους μισθούς, να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Όμως πρέπει να το κάνουμε με έναν βιώσιμο τρόπο, χωρίς να διακινδυνεύουμε τα βασικά στοιχεία των όσων πετύχαμε».

