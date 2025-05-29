Παράνομοι οι δασμοί του Τραμπ

Σε σοβαρό νομικό πονοκέφαλο εξελίσσεται για τον Τραμπ η επιθυμία του να ακροβατεί μεταξύ συγκεντρωτικής διακυβέρνησης και υπέρβασης εξουσιών. Τους τελευταίους μήνες έχουν κατατεθεί περισσότερες από 200 προσφυγές έχουν κατατεθεί σε δικαστήρια ανά τις ΗΠΑ κατά των εκτελεστικών διαταγμάτων του Αμερικανού προέδρου.

Εκδικάζοντας δύο από αυτές τις προσφυγές αναφορικά με την πολιτική δασμών του προέδρου των ΗΠΑ το αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου (ITC) μπλόκαρε τους «ανταποδοτικούς» δασμούς κατ' ελάχιστο 10% που επέβαλε τον προηγούμενο μήνα ο Τραμπ σε όλους σχεδόν τους εταίρους των ΗΠΑ, αλλά και τις εισφορές που επέβαλε προηγουμένως στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα.

Δεν εφαρμόζεται ο νόμος περί έκτακτης οικονομικής ανάγκης

Στο σκεπτικό του το Δικαστήριο εξηγεί πως μόνο το Κογκρέσο δύναται να υπερψηφίσει τη λήψη τέτοιου είδους μέτρων.

Ο Τραμπ προσπάθησε να δικαιολογήσει τις εισφορές σε βάρος των δύο γειτόνων των ΗΠΑ και της Κίνας υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις παράνομες ροές μεταναστών και ναρκωτικών. Παράλληλα, επικαλούμενος το χρόνια ελλειμματικό ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών της χώρας προσπάθησε να αναλάβει εκτάκτως εξουσίες πέραν των αρμοδιοτήτων του, κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης οικονομικής ανάγκης – θεμελιώνοντας το σκεπτικό του σε νόμο του 1977 που επέτρεπε την κατ’ εξαίρεση ανάληψη αρμοδιοτήτων του Κογκρέσου από τον πρόεδρο.

Το ITC ωστόσο δεν πείστηκε καθόλου, κρίνοντας πως δεν υπάρχει καμία τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως κατ' επέκταση οι σχετικές πολιτικές του Τραμπ αντιτίθενται στην κείμενη νομοθεσία. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου εξάλλου, η πολιτική δασμών του Τραμπ δεν συντείνει με οποιονδήποτε τρόπο στην επίλυση των υποτιθέμενων προβλημάτων που επικαλείται ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, άλλοι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ, όπως εκείνοι που αφορούν τα αυτοκίνητα, το αλουμίνιο και τον χάλυβα, δεν επηρεάζονται.

Πώς επηρεάζονται οι διαπραγματεύσεις;

Τώρα ο Λευκός Οίκος έχει προθεσμία δέκα ημερών, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις για την αναστολή των δασμών.

Με αυτόν τον τρόπο το Δικαστήριο εντείνει την πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση να «κάψει» το ενδεχομένως ισχυρότερό της χαρτί στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και άλλα κράτη. Πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι σε θέση να ισχυριστεί πως θα επιβάλει εξωφρενικά υψηλούς δασμούς και ως εκ τούτου οι συνομιλητές του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα είναι μάλλον δυσκολότερο να «εκφοβιστούν».

Η αβεβαιότητα όμως παραμένει – τόσο για τις διεθνείς όσο και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης άσκησε ήδη έφσεη κατά της απόφασης του ITC και έως ότου να ολοκληρωθεί και η κατ' έφεση δίκη, θα περάσει καιρός.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέκρινε την απόφαση του Δικαστηρίου. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως «δεν είναι ο ρόλος μη εκλεγμένων δικαστών να αξιολογούν μία κατάσταση εθνικής ανάγκης». Ο δε αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ, Στέφεν Μίλερ, έκανε λόγο στο Χ για «δικαστικό πραξικόπημα που ξέφυγε εκτός ελέγχου», μία τοποθέτηση που σαφώς δεν βασίζεται σε κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Ο Τραμπ από την άλλη πλευρά δεν θέλησε να σχολιάσει την απόφαση.

Πηγή: Deutsche Welle

