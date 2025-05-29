Χρηματιστήριο: Πτώση 0,92%, στα 202,03 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 4,11% καταγράφοντας και νέα υψηλά 15 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.859,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,92%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 202,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.744.441 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,60%), της Aegean Airlines (+1,11%) , της Viohalco (+0,69%) και του ΟΤΕ (+0,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,38%), της Τιτάν (-3,11%) της Coca Cola HBC (-2,67%) και της Μυτιληναίος (-2,38%).

Οι μετοχές της Coca Cola HBC διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,03 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.461.808 και 10.424.596 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,58 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 30,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 52 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Unibios (+14,67%) και Λανακάμ (+6,59%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-12,04%) και Vidavo (-3,88%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3200 -0,37%

OPTIMA:19,6800 -1,60%

ΤΙΤΑΝ: 40,5500 -3,11%

ALPHA BANK: 2,9500 -1,01%

AEGEAN AIRLINES: 12,7800 +1,11%

VIOHALCO: 5,8100 +0,69%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,4900 -0,56%

ΔΑΑ:9,9900 +0,10%

ΔΕΗ: 13,5400 -0,37%

COCA COLA HBC:45,9200 -2,67%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3240 +0,30%

ΕΛΠΕ:7,5000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,3700 +2,60%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,7000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 5,8600 +0,51%

EUROBANK: 2,7500 -1,79%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4700 -0,77%

MOTOR OIL: 23,4800 +0,26%

JUMBO: 29,2200 +0,07%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,1000 -2,38%

ΟΛΠ:45,3000 -0,66%

ΟΠΑΠ: 19,7300 -3,38%

ΟΤΕ: 17,3900 +0,46%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,0700 -0,13%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9400 +0,29%

Πηγή: skai.gr

