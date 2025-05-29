Χρηματιστήριο: Πτώση 0,92%, στα 202,03 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.
Η αγορά διόρθωσε μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 4,11% καταγράφοντας και νέα υψηλά 15 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.859,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,92%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 202,03 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.744.441 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,05%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,60%), της Aegean Airlines (+1,11%) , της Viohalco (+0,69%) και του ΟΤΕ (+0,46%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,38%), της Τιτάν (-3,11%) της Coca Cola HBC (-2,67%) και της Μυτιληναίος (-2,38%).
Οι μετοχές της Coca Cola HBC διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,03 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.461.808 και 10.424.596 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 39,58 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 30,95 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 52 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Unibios (+14,67%) και Λανακάμ (+6,59%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-12,04%) και Vidavo (-3,88%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:5,3200 -0,37%
OPTIMA:19,6800 -1,60%
ΤΙΤΑΝ: 40,5500 -3,11%
ALPHA BANK: 2,9500 -1,01%
AEGEAN AIRLINES: 12,7800 +1,11%
VIOHALCO: 5,8100 +0,69%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,4900 -0,56%
ΔΑΑ:9,9900 +0,10%
ΔΕΗ: 13,5400 -0,37%
COCA COLA HBC:45,9200 -2,67%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3240 +0,30%
ΕΛΠΕ:7,5000 αμετάβλητη
ELVALHALCOR: 2,3700 +2,60%
ΕΘΝΙΚΗ: 10,7000 αμετάβλητη
ΕΥΔΑΠ: 5,8600 +0,51%
EUROBANK: 2,7500 -1,79%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,4700 -0,77%
MOTOR OIL: 23,4800 +0,26%
JUMBO: 29,2200 +0,07%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,1000 -2,38%
ΟΛΠ:45,3000 -0,66%
ΟΠΑΠ: 19,7300 -3,38%
ΟΤΕ: 17,3900 +0,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,0700 -0,13%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9400 +0,29%
- Συνάντηση Πιερρακάκη - Στουρνάρα: «Θα κάνουμε πολλά για την ψηφιοποίηση του οικονομικού μας συστήματος» - «Θετικές οι εξελίξεις στην οικονομία»
- Από Δευτέρα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Οι ειδικότητες και η αμοιβή των μαθητών
- Η Booking.com στο εδώλιο: Τι διεκδικούν ελληνικές και ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές μονάδες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.