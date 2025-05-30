Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 117,03 μονάδων (+0,28%), στις 42.215,73 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 74,93 μονάδων (+0,39%), στις 19.175,87 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 23,62 μονάδων (+0,40%), στις 5.912,17 μονάδες.

